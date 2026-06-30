Denizde yattılar karada uyandılar: Gemide öyle duracaklar 14 gün sonra denizde olacaklar

Kenya makamları, yaklaşık altı haftadır Nyali Plajı açıklarında karaya oturan Türk sahipli MV Dan adlı kargo gemisini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geminin, Tanzanya’daki Tanga Limanı’ndan ayrıldıktan sonra rotasından çıkarak 17 Mayıs 2026’da Kenya karasularında, Nyali Plajı açıklarında karaya oturduğu öğrenildi.

HaberDenizde'nin haberine göre, gemi, Mombasa Deniz Milli Parkı ve koruma alanı gibi hassas bir ekosistemin yakılarında karaya oturduğu için çevreciler durumdan endişe ediyor.

Kenya Denizcilik Otoritesi (KMA) tarafından yapılan son açıklamada, geminin gövde bütünlüğünün korunduğu, herhangi bir sızıntı veya yapısal zarar olmadığı aktarıldı.

GEMİYİ KURTARMA OPERASYONU İÇİN İSE GELGİT BEKLENİYOR

Gemiyi kurtarma operasyonu için ise gelgit bekleniyor. Operasyonun, 14 gün sonra gelgitin en uygun seviyeye ulaşacağı 13 Temmuz civarında yapılması planlanıyor.

Çoğunlukla Türk mürettabatın görev aldığı 200 metre uzunluğunda ve 28 metre genişliğindeki gemide şu an kaç çalışan bulunduğu ise öğrenilemedi.