Yüzlerce tonluk gemileri 7 dakikada 20 katlı bina yüksekliğine çıkarıyor

Belçika'nın Canal du Centre kanalı üzerindeki Strépy-Thieu gemi asansörü, bin 350 tona kadar olan gemileri su dışına çıkarmadan 73 metre yukarı taşıyor.

Yaklaşık 20 yıllık inşaat sürecinin ardından 2002'de açılan yapı, 300 tonluk eski sistemi devreden çıkararak su yolu taşımacılığında devrim yarattı.

110 metre yüksekliğinde olan Strépy-Thieu gemi asansörü, bin 350 tona kadar olan gemileri su içinde yüzdürerek 73,15 metrelik yükselti farkını tek seferde aşıyor. Gemi havada asılı kalmadan su dolu kasaların içinde yüzmeye devam ediyor.

GEMİLER SUYUN İÇİNDE YÜKSELİYOR

Asansörde her biri 122 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde iki büyük su odası bulunuyor. Su odalarının kapaklarının kapanması ile gemi, çelik kablolar ve motorlarla havuzun içinde tam 73 metre yukarı taşınıyor. Gemi yolculuk boyunca suyun içinde yüzmeye devam ederken, taşıma işlemi 7 dakikada tamamlanıyor.

ESKİ SİSTEM YETERSİZ KALMIŞTI

Kanal üzerinde daha önce yalnızca 300 tonluk küçük teknelerin geçişine izin veren 4 adet eski hidrolik asansör ve 2 kapaklı bent bulunuyordu. Kargo gemilerinin boyutlarının büyümesiyle bu yapılar zamanla yetersiz kaldı. Yaklaşık 20 yıl süren inşaatın ardından 2002 yılında hizmete giren Strépy-Thieu, eski sistemi tamamen devreden çıkardı.

90 KAMYONUN YÜKÜNÜ TEK GEMİ TAŞIYOR

Asansörün olumlu etkisi yalnızca kanal trafiğiyle sınırlı kalmıyor. Bin 350 tonluk tek bir gemi, karayolunda yaklaşık 90 kamyonun taşıyacağı yüke denk geliyor.

Bu durum otoyollardaki ağır araç trafiğini hafifleterek lojistik verimliliği artırıyor. 135 metre uzunluğunda ve 75 metre genişliğindeki yapı, iç su yolu taşımacılığına uygulanan en büyük mühendislik örneklerinden biri olmayı sürdürüyor.