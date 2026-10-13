Deniz Göktaş'tan öğrencilere hiçbiri rahatsız etmemişti... IŞİD şüphelisine ters kelepçeye soruşturma

Ters kelepçeli gözaltı işlemiyle ilgili İçişleri Bakanlığınca soruşturma başlatıldı. IŞİD operasyonunda gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen Kul Sadi Yüksel'e ters kelepçe takılması üzerine açılan soruşturma; protesto gösterilerinde gözaltına alınan yurttaşları ve komedyen Deniz Göktaş'ın benzer şekilde ters kelepçelenmesini yeniden gündeme getirdi.

IŞİD ŞÜPHELİSİNİN TERS KELEPÇELENMESİNE SORUŞTURMA

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen IŞİD soruşturması kapsamında 6 Ekim'de düzenlenen operasyonda, aralarında Kul Sadi Yüksel'in de bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alındı. Yüksel hakkında ev hapsi kararı verilirken 22 kişi tutuklandı.

Gazeteci Kemal Öztürk'ün aktardığına göre, 70 yaşındaki Yüksel'e ters kelepçe takılmasına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de tepki gösterdi ve görüntüler hakkında soruşturma başlatıldı.

Öztürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Mersin’de bir hanımefendinin ev kıyafetli görüntüsü, Kul Sadi Yükselin arkadan kelepçeli görüntüsü, suç delili diye gösterilen kitaplar… Hiç biri suç unsuru taşımayan ama kamuoyunda suçluymuş algısı yaratan görüntü servisi bunlar.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi her iki konuya da tepki gösterip soruşturma başlattı. Kim olursa olsun, suçlu suçsuz ayrımı yapmadan isim, görüntü ve fotoğraflarının servis edilmesine artık son vermek gerekiyor."

Kemal Öztürk'ün X paylaşımı (13 Ekim 2026)

ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI

Yüksel'in ters kelepçeli sevkine yönelik hızla inceleme başlatılması; son dönemde öğrenci eylemlerinde gözaltına alınan gençlere ve komedyen Deniz Göktaş'a uygulanan ters kelepçeli gözaltı işlemlerini akıllara getirerek "çifte standart" tartışmalarını alevlendirdi.

DENİZ GÖKTAŞ TERS KELEPÇELENİP VİDEOYA ÇEKİLMİŞTİ

"Ölü Deniz" adlı gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan komedyen Deniz Göktaş'a emniyette ters kelepçe takılmış ve o anlar video kaydına alınmıştı.