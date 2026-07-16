Deniz Göktaş'ın ters kelepçeli görüntüleri yargıya taşındı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), kendi isteğiyle Türkiye'ye dönüşü sırasında havalimanında gözaltına alınan Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanması ve gözaltı görüntülerinin kamuoyuyla paylaşılması nedeniyle sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

TBB'den yapılan açıklamada, kaçma şüphesi bulunmayan veya kendisine ya da başkasına zarar verme ihtimali olmayan kişilere kelepçe uygulanmasının yasal dayanağının bulunmadığı belirtildi.

"MASUMİYET KARİNESİ VE LEKELENMEME HAKKI İHLAL EDİLDİ”

Deniz Göktaş'a ters kelepçe uygulanmasının yanı sıra bu görüntülerin kamuoyuyla paylaşılmasının, masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkına aykırı olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu uygulamanın masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına aykırı şekilde soruşturmanın gizliliğini de ihlal ederek insan onurunu aşağılamaya dönük şekilde teşhir edilmesi; eylemleri gerçekleştirenlerin ve bu fiilleri engellemekle görevli olduğu halde engellemeyenlerin cezai ve idari sorumluluğunu gerektirmektedir. Bu çerçevede talebimiz, sorumluların tespit edilerek şüpheliler hakkında kamu davası açılmasına ilişkindir.

Öte yandan aynı konuda İçişleri Bakanlığı’na yapılan başvuru ile de ters kelepçe uygulamasına ve bu görüntülerin teşhir edilmesine sebebiyet veren eylemlerin kolluk görevlileri bakımından görev ve yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle zor kullanma yetkisi sınırının aşılması ve soruşturmanın gizliliğini ihlal suçunu oluşturması nedeniyle gerekli idari soruşturmanın yapılarak ilgili kamu görevlileri hakkında disiplin işlemlerinin yapılması talep edilmektedir.”

''BU USULSÜZ UYGULAMALARIN OLAĞANLAŞMASINA MÜSAADE EDEMEYİZ, ETMEMELİYİZ''

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Sağkan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

''Ters kelepçe kullanımı, gözaltındaki kişilerin kelepçeli görüntülerinin basına sızdırılması gibi hukuka aykırı uygulamalar demokratik bir hukuk devletinin değil polis devleti anlayışının uygulamalarıdır.

Bu usulsüz uygulamaların olağanlaşmasına müsaade edemeyiz, etmemeliyiz. Bu kapsamda Deniz Göktaş ile ilgili olarak soruşturma aşamasında yaşanan hak ihlallerine karşı Türkiye Barolar Birliği olarak gerekli suç duyurularını ve idari başvuruları gerçekleştirdik.''