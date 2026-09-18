Mustafa Çiftçi polislere verdiği ters kelepçe talimatını anlattı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan kişilerin yere yatırılıp ters kelepçelenmesi için talimat verdiğini açıkladı. Çiftçi, talimatı örgüt üyelerine yaptıklarının karşılığını göstermek ve başkalarını suç işlemekten caydırmak amacıyla verdiğini söyledi.

TALİMATIN GEREKÇESİNİ ANLATTI

Yeni nesil suç örgütlerinin insanları tehdit ettiğini, iş yerlerini ve araçları kurşunladığını belirten Çiftçi, bu örgütlerle mücadeleye öncelik verdiklerini söyledi.

TGRT Haber'e konuşan Çiftçi, verdiği talimatı şöyle anlattı:

"İnşallah yani tüm ağırlığı bu alana kaydırmış durumdayız. Bunları öncelikle hedef haline getirdik. Yani mücadelemizde ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunların büyük ölçüde faaliyet alanlarını daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar. Tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar. İnsanlardan zorla para istiyorlar. Ben de arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman bunları yatıralım, yere yatıralım, ters kelepçe yapalım. Şöyle burunlarını bir sürtelim de, o yaptıklarının karşılığını bir görsünler, bir ibretiâlem olsun, diğerlerine de bir örnek olsun diye... Çünkü hepsini yakalayıp bir şekilde adalete teslim edeceğiz Sonların ne olduğunu da görsünler de Bu işten yol yakınken vazgeçsinler diye..."

Çiftçi, yıl sonuna kadar bu örgütlerin faaliyet alanlarını büyük ölçüde daraltmayı hedeflediklerini belirtti.

562 SUÇ ÖRGÜTÜNE 1592 OPERASYON

Çiftçi’nin verdiği bilgilere göre, 2026’nın ilk sekiz ayında 557 suç örgütüne 1568 operasyon düzenlendi. Açıklamanın yapıldığı tarihte bu sayı 562 örgüt ve 1592 operasyona yükseldi. Operasyonlar sonucunda 6916 kişi tutuklandı.

Bir örgüt liderinin veya üyelerinin yakalanmasının çetenin faaliyetlerini sona erdirmeyebileceğini söyleyen Çiftçi, bazı örgütlere bu nedenle birden fazla operasyon düzenlendiğini anlattı.

ÇETELER İNTERNET ÜZERİNDEN DE FAALİYET YÜRÜTÜYOR

Çiftçi, yeni nesil suç örgütlerinin tehdit, haraç, uyuşturucu ve siber suçlar gibi farklı alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtti. Bu yapıların hem sokakta hem de dijital ortamda örgütlendiğini söyledi.

Örgütlerin özellikle 18 yaşından küçük çocukları hedef aldığını anlatan Çiftçi, çocuklara önce yemek veya para teklif edildiğini, ardından suç işletildiğini ifade etti. Ailelere çocuklarıyla yakından ilgilenmeleri çağrısında bulundu.

YURT DIŞINA KAÇAN ÖRGÜT ÜYELERİNE TAKİP

Çiftçi, bazı örgüt üyelerinin yakalanacaklarını anlayınca yurt dışına kaçtığını ve Türkiye’deki faaliyetlerini oradan sürdürdüğünü söyledi. Bu kişilerin iadesi için diğer ülkelerle çalıştıklarını belirtti. Çiftçi’nin verdiği rakamlara göre, bu yıl yurt dışından Türkiye’ye getirilen kişi sayısı açıklamanın yapıldığı tarihte 684’e ulaştı.