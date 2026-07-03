Deniz Göktaş'a Şahan Gökbakar'dan destek: Kabul edilemez!

Komedyen Deniz Göktaş, "Ölü Deniz" stand-up gösterisindeki şakaları gerekçe gösterilerek tutuklandı. Yurt dışı dönüşü havalimanında gözaltına alınan komedyenin tutuklu yargılanmasına karar verilmesi üzerine meslektaşı Şahan Gökbakar’dan da dikkat çeken bir destek mesajı geldi.

ŞAHAN GÖKBAKAR’DAN TEPKİ: "KABUL EDİLEMEZ"

Kararın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayan Şahan Gökbakar, meslektaşının arkasında durdu. Yaşananları büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirten Gökbakar, sadece şakalar ve konuşmalar yüzünden bir insanın özgürlüğünden edilmesine şu sözlerle tepki gösterdi:

"Deniz'in gösterisindeki şakalar sebebiyle tutuklandığını üzülerek öğrendim!

Kendi isteğiyle ülkesine dönmüş bir kişiyi, konuşarak işlediği iddia edilen ve ceza alsa bile muhtemelen hapse girmeyeceği bir suç gerekçesiyle tutuklamak ve tutuklu bir şekilde yargılamak kabul edilir bir şey değil!"

"DENİZ ÇOK ZEKİ VE TEMİZ KALPLİ BİR İNSANDIR"

Paylaşımında Deniz Göktaş’ın karakterine de değinen Gökbakar, onun kimseyi kırmak istemeyeceğini vurguladı. Sosyal medyadaki mesajını şu cümlelerle bitirdi.

"Deniz çok zeki, yetenekli ve temiz kalpli iyi bir insandır. Kimseyi üzmek ve kırmak istemediğine de eminim. En kısa sürede serbest bırakılmasını diliyorum!"

NE OLMUŞTU?

"Ölü Deniz" isimli stand-up gösterisi nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen komedyen Deniz Göktaş, dün yurt dışı seyahati dönüşünde havalimanında polisler tarafından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen Göktaş, savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Komedyen, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “dini değerleri aşağılama” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göktaş'ın tutuklanmasına yönelik tepkiler büyüyerek sürüyor.