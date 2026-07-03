Deniz Göktaş'ın tutuklanmasına tepki yağdı! 'Tutuklanacak suç icat etme oyunu sahnelendi'

"Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisi nedeniyle hakkında 'dini değerleri aşağılama' ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlatılan komedyen Deniz Göktaş için tutuklama kararı verildi.

Göktaş'ın tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan siyasiler ve sanatçılar karara tepki gösterdi.

"ÜLKEDE ASIL DOĞAÇLAMA GÖSTERİ ADLİYE KORİDORLARINDA YAPILIYOR"

"İsmail Arı ve Alican Uludağ dosyalarından iyi bildiğimiz o meşhur 'Tutuklanacak suç icat etme' oyunu, şimdi de Deniz Göktaş için sahnelendi" diyen CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, şu ifadeleri kullandı:

"Kafaları hukuku katletmeye çok iyi çalışıyor: 'Deniz Göktaş’ı halkı kin ve düşmanlığa tahrikten alalım... Tüh, kanunda tutuklama yasağı varmış, içeri atamıyoruz! Getirin oradan bütün gösteri kaydını, didik didik edip aradan bir 'Cumhurbaşkanına Hakaret' çıkaralım da yasağı delelim. Hem göze de gireriz.' Siz komedyenlere laf ediyorsunuz ama ülkede asıl doğaçlama gösteri adliye koridorlarında yapılıyor. Baktılar eldeki madde kurtarmıyor, anında senaryoyu güncelleyip kişiye özel suç terziliği yapıyorlar! Şaka da kendini doğrulamış oldu!"

"HALKIMIZIN ÖZGÜRCE GÜLECEĞİ, KORKMADAN YAŞAYACAĞI GÜNLER GELECEK"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Deniz Göktaş, büyük özgürlük ve adalet mücadelemize zekası ve mizahıyla omuz veren, memleketi için samimi şekilde dertlenen genç bir aydındır. Sonuna kadar yanındayız. Zindanlar işe yaramayacak. Halkımızın özgürce güleceği, korkmadan yaşayacağı günler gelecek." dedi.

"GÜLMEK DE GÜLDÜRMEK DE YASAK"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Gülmek de güldürmek de yasak… Ne trajikomik bir korku sahnesi! Deniz Göktaş hakkında verilen tutuklama kararı sözün, gülümsemenin, esprinin dahi güvence altında olmadığını bir kez daha göstermiştir. Deniz Göktaş şahsında ortaya çıkan mesele ifade özgürlüğünün askıya alınması, demokratik ve hukuki güvencelerin hiçe sayılmasıdır. Söz olsun; Deniz’i de, arkadaşlarımızı da cezaevlerinden çekip alacak, demokratik toplumu inşa edeceğiz."

"AÇIK BİR HUKUK GARABETİDİR"

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek, karara şöyle tepki gösterdi:

"Mizahı suç, şakayı tehdit, komedyeni tehlike gören iktidarın siyasallaştırdığı yargı düzeni Deniz Göktaş'ı tutukladı. Gerçek suçluların, çetelerin ve halkın cebine göz dikenlerin elini kolunu sallayarak gezdiği bir düzende Deniz Göktaş'ın tutuklanması açık bir hukuk garabetidir. Sanatı ve mizahı suç sayan, ifade özgürlüğünü yalnızca kendileri için hak sayan bu otoriter anlayış Deniz Göktaş üzerinden tüm muhalif kesimlere bir gözdağı verme arzusundadır. Adalet mekanizması, iktidarın hoşuna gitmeyen sesleri susturmak için bir aparat olarak kullanılamaz."

"BU GÜNLER İÇİN Mİ SALDINIZ ON BİNLERCE MAHKUMU BİR GECEDE?"

Deniz Göktaş'ın meslektaşı Kaan Sekban ise karara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Koskoca yargının uğraştığı şeye bak; komedyen şakası. Aynı yargı daha geçen gün 6 yaşındaki kızını evlendiren tarikatçıyı serbest bıraktı, kahraman gibi karşılandı herif. Milleti dinden soğutan kim acaba? Yine aynı yargı bir gecede 50 bin mahkumu şak diye dışarı saldı. Aynı yargı 'Kemalistler ***tir' diyen ucubeye dokunmadı bile.

Şakadan alınan incinen varsa eleştirirsin kınarsın, gitmezsin, bilet almazsın, gülmezsin. Çocuk zaten her gösteriden sonra geri bildirim kutusu açıyor sosyal medyasında, neyi sevmediniz diyor. Eleştirin beni diyor. Şak diye tatilden dönüp geliyor ifade vermeye. Hemen kodese tıkmak neyin kafası yahu ne yaşıyorsunuz siz? Bu günler için mi saldınız on binlerce mahkumu bir gecede? Komedyene, gazeteciye, seçilmişlere, muhaliflere yer açmak için mi?"

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR!"

Armağan Çağlayan, "Gırgır, Leman, Fırt mizah dergilerinin kapak karikatürlerine güldüğümüz, Nokta ve Tempo dergilerinin kapak fotoğraflarını ve haberlerini tartıştığımız günlerden, Olacak O Kadar’a, Başbayan’a güldüğümüz zamanlardan nerelere geldik. Türkiye bir hukuk devletidir!" ifadelerini kullandı.