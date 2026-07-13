Deneme sürüşü faciayla bitti! Anne ile oğlu yaşam savaşını kaybetti

Adana'da sulama kanalına uçan otomobilde boğulma tehlikesi geçirip, duran kalpleri ekiplerin kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Makbule T. ile oğlu Mehmet T. (12), kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta boğulma tehlikesi geçirerek bilinci kapanan ve kalbi duran Makbule T. ile oğlu Mehmet T., itfaiye ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin dakikalar süren kalp masajıyla anne ve oğlunun kalbi yeniden çalıştırılıp, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Makbule T. ile oğlu, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Anne ile oğlunun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Makbule Topal'ın, eşi Dursun Topal'ın (35) yeni aldığı otomobili denemek amacıyla çıktıkları yolculuk sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına uçtuğu öğrenildi. Öte yandan, kaza sırasında Dursun Topal ve kızları Damla Topal'ın da araçta olduğu belirtildi.

BABA İLE KIZININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada yaralanan Dursun Topal ile çiftin kızı Damla Topal, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedavileri süren baba ile kızı Damla Topal'ın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



Makbule Topal ile oğlu Mehmet Topal'ın cenazelerinin ise Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Altınova Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.



(DHA)