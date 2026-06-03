DEM Parti süreci mutlak butlan ve Bahçeli gündemiyle masaya yatıracak

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 5 Haziran’da yapılacak Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı öncesinde gündemdeki başlıklara dair açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın feshine yönelik yasal düzenleme beklentileri, Bahçeli’nin süreçle ilgili önerileri, Pervin Buldan’ın işaret ettiği çerçeve yasa ve CHP hakkında verilen "mutlak butlan" kararının barış sürecine etkilerini değerlendiren Koçyiğit, parlamentonun inisiyatif alması gerektiğini vurguladı.

DEM PARTİ SÜRECİ MUTLAK BUTLAN VE BAHÇELİ GÜNDEMİYLE MASAYA YATIRACAK

Gülistan Kılıç Koçyiğit, CHP’ye yönelik "mutlak butlan" kararının sadece bir hukuk tartışması olmadığını, yargı eliyle siyasetin dizayn edilmeye çalışıldığını söyledi. Bu durumun demokrasiye bir darbe olduğunu belirten Koçyiğit, yaşananların barış sürecine olan güveni zedelediğini ifade etti.

Koçyiğit, "Ana muhalefet partisinin olmadığı, denklem dışı kaldığı bir sürecin başarı şansının çok az olacağını herkes görüyor. Bu koşullarda kendi sorununa dönmüş bir CHP’nin Kürt sorununa ne kadar eğilebileceği bir soru işaretidir" dedi.

Türkiye'nin demokratik bir cumhuriyeti inşa edememesinin bu tür hukuksuzluklara yol açtığını ifade eden Koçyiğit, 5 Haziran’daki MYK toplantısında hem bu gelişmeleri hem de son İmralı görüşmesini kapsamlı bir şekilde ele alacaklarını bildirdi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisine ve Meclis’te komisyon kurulması fikrine de değinen Koçyiğit, bazı noktalarda görüş ayrılıklarını dile getirdi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın rolünün sadece "silah bırakma" tartışmasına indirgenmesini yanlış bulduklarını belirten Koçyiğit, Öcalan'ın Kürt sorununun demokratik çözümünün muhatabı olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, Meclis bünyesinde bir "izleme kurulu" veya koordinasyon yapısı oluşturulmasını önemli bulduklarını ifade eden Koçyiğit, "Mesele sadece güvenlik bürokrasisi üzerinden yürüyor, siyasetin ve Meclis’in daha fazla sorumluluk alması gerekiyor" dedi.

Koçyiğit, iktidarın bu konudaki taslağını paylaşması gerektiğini, böylece tüm partilerin kendi öneri ve itirazlarını sunabileceği bir müzakere zemininin oluşabileceğini belirtti.

"MECLİS GEREKİRSE YAZIN MESAİ YAPMALI"

Yasal düzenleme beklentilerine ilişkin "geçiş süreci yasası" veya "kod kanun" olarak adlandırılan çerçeveye dikkat çeken Koçyiğit, bu yasanın gecikmiş olduğunu savundu. Silah bırakanların siyasal ve sosyal hayata katılımını sağlayacak bu düzenlemenin; infaz hukuku ve Terörle Mücadele Kanunu gibi birçok alanda değişiklik gerektirdiğini hatırlattı.

Toplumun bu konuda büyük bir beklentisi olduğunu belirten Koçyiğit, "Gerekirse bütün yaz Meclis barış yasaları için mesai yapmalı. 11 Temmuz’da silah yakma töreninin üzerinden bir yıl geçmiş olacak, ancak hala somut bir yasal zemin oluşturulmadı. Bu meselenin yeni yasama dönemine kalmadan çözülmesi şarttır" çağrısında bulundu.