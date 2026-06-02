Son dakika | Bahçeli'den hem iktidara hem yargıya hem de parti içine CHP uyarısı

MHP Lideri Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısına CHP hakkında yargının butlan kararı vermesinin ardından yaşananlara değinerek başladı. Sürecin en başından beri CHP üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsettiğini hatırlatan Bahçeli, Yargıtay'ın da bir an önce karar vermesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamalarının devamında Trump ve İran üzerinden bölgeye yönelik açıklamalar yapıp Netanyahu ve Trump'ı eleştiren Bahçeli, CHP'li belediyelere yapılan operasyonlara değindi.

Kılıçdaroğlu'nun 'arınma' çıkışlarına değinip CHP'nin kendi içinde arınma yapması gerektiğini kaydeden Bahçeli, siyasi partiler rejiminin de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine göre yeniden düzenlenmesini istedi.

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bayram, CHP açısından kucaklaşmak yerine kutuplaşmanın derinleştiği bir zamana dönüşmüştür. Yaşanan gelişmeler CHP kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden, demokrasimize zarar verici bir noktaya ilerlemektedir."

Politik çıkarlar uğruna milli hafıza mekanları ve milli kahramanlar üzerinden toplumu ayrıştırıcı dil ve üslup geliştirilmemelidir. Mesele hukuk zemininden, demokrasi platformundan, siyasi rekabet ve nezaketten uzaklaştırılmamalıdır. Türkiye'yi karıştırmaya kimse cürret etmemelidir."

"YARGITAY KARARINI BİR AN ÖNCE VERMELİDİR"

"Olayları sokağa taşıp fiziki mücadele çağrılarıyla bir eyleme, güvenlik güçlerine saldırıya, kamu düzenini bozmaya yönelmemelidir. Mahkeme kararına yönelik itiraz mercii olan Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir."

"CHP ÜZERİNDEN OYUN OYNAMANIN TEHLİKELERİNDEN BAHSETMİŞTİM"

"Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.

En başından Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim.

Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya, hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.

Unutulmamalı ki yaşanan bölgesel gelişmeler ve terörsüz Türkiye sürecinde ortak akıl ve güçlü siyasal kurumlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulacaktır."

BELEDİYELERE YAPILAN OPERASYONLAR

"Vatandaşlarımızın oylarıyla seçilen ve görevleri belediye ve belde halkına

hizmet etmek olan bazı belediye başkanlarının; kamu kaynaklarını istismar,

yolsuzluk, usulsüzlük ve yozlaşma halleriyle iki cihanda da kurtuluşu olmayan

bir düşkünlük halidir.

Bunlar hangi siyasi partiye ait olursa olsun hem topluma hem de içinde bulunduğu camiaya zarar vermektedir. Türk siyasetini kirleten bu kişiler yaptıkları karşısında koruma görmemeli, siyaseti kirletmelerine müsaade edilmemeli, siyasetten temizlenmelidir."

'ARINMA' MESAJI VERDİ

"Milliyetçi Hareket Partisi temiz siyaset, temiz toplum ilkesi doğrultusunda bu

konuda her zaman üzerine düşeni yapmış, partimizi töhmet altında bırakanların

kim olursa olsun üzerine giderek gerekli arınmayı tavizsiz sağlamıştır.

Sorumluluk mevkiindekilerin yozlaşmanın ve çürümenin baş aktörü olması içine

düşülen bataklığı göstermektedir. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her

şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek

arınmalı ve durulmalıdır."

"SİYASİ PARTİLER REJİMİ DEĞİŞMELİ"

"Siyaset mutlaka daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine

taşınmalıdır. Siyasetin finansmanından, siyasi etik ilkelerine kadar siyasi

partiler rejimi gözden geçirilmeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ruhuna

uygun düzenlemeler yapılmalıdır."