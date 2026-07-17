Dehşet saçıp intihara kalkışmıştı! Eski sevgilisini katleden sanık: Yüzüm kanıyor, savunma yapamam

Bursa’da geçtiğimiz mart ayında eski sevgilisi 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz’i kendi iş yerinde öldüren ve ardından aynı silahla kafasına sıkarak intihara kalkışan emlakçı Halit Dertli (49), ilk kez hakim karşısına çıktı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra tutuklanan sanık, mahkemede "sağlık" bahanesine sığındı.

MAHKEMEYE CEZAEVİNDEN BAĞLANDI

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmaya hayatını kaybeden Nagihan Karadeniz’in oğlu Y.K., taraf avukatları ve dehşet anlarına tanıklık eden çalışanlar katıldı. Hakkında "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Halit Dertli ise duruşmaya cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla bağlandı.

Yüzünde büyük bir bandaj olduğu görülen ve sürekli ağzına peçeteyle tampon yapan katil zanlısı, mahkeme başkanının savunma yapmasını istemesi üzerine kanlı peçetesini kameraya gösterdi. Dertli, "Yeni ameliyat oldum, yüzümde kanama var. Savunmamı daha sonra yapmak istiyorum" diyerek konuşmayı reddetti. Mahkeme heyeti, sanığın koğuşuna geri götürülmesine karar verdi.

"ŞİKAYETÇİYİM"

Duruşmada söz alan Nagihan Karadeniz'in oğlu Y.K., acı haberi aldıktan sonra dünyasının yıkıldığını belirterek, "Olayı sonradan öğrendim. Annemin katilinin en ağır cezayı almasını istiyorum, şikayetçiyim" dedi.

KAN DONDURAN TANIK İFADELERİ

Duruşmada dinlenen tanıklar, 4 Mart akşamı yaşanan can pazarını anlattı. Müşteri S.A., "Ben müşteriyim. Randevum vardı, o saatte. Kapıyı benim için açtıklarında arkamdan içeri girdi. Bizi dışarı çıkardı. Biz, ‘Ne oluyor’ dediğimizde ‘Sadece konuşacağız’ dedi ve bizi itekledi. Sonra kapıyı kilitledi. Nagihan hanımla baş başa kaldılar. Daha sonra kapıyı çaldık. Sanık bize ‘Gidin, daha kötü olur’ diye bağırdı. Telefonumun şarjı bittiği için ben polisi arayamadım. Yan komşulardan aramalarını istedik. Sonra içeriden sesler geldi. Nagihan hanımın, ‘Silahını bırak’ dediğini duydum. 5 dakika sonra da silah sesleri geldi" dedi.

Stajyer Z.K., "Akşam kapı çaldı, müşteri gelmişti. Müşteriyi içeri aldım. Tam kapıyı kapatırken Halit Dertli içeri girdi. S.A. hanımla beni itekleyerek dışarı çıkardı. S.A.’nın telefonunun şarjı bitmişti, benim telefonum da içeride kalmıştı. Bunun üzerine yan komşuya giderek polisi aramasını söyledim. Komşumuz polisi aradıktan sonra iş yerinin kapısını çalarak, sanığa sakin olmasını, kapıyı açmasını ve birlikte sakince konuşmalarını söyledi. Bunun üzerine Halit Dertli içeriden kapıya ateş açtı. Daha sonra içeriden bağırışlar ve kavgaların ardından silah sesi duyduk” dedi. Halit Dertli’nin Nagihan Karadeniz’in eski sevgilisi olduğunu belirten Z.K., “Nagihan abla, bana daha önce sanıktan gelen tehdit mesajlarını göstermişti" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, 4 Mart'ta Nilüfer ilçesi Lefkoşa Caddesi'ndeki bir iş merkezinde meydana geldi. 2 çocuk babası emlakçı Halit Dertli, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski sevgilisi Nagihan Karadeniz’in güzellik merkezine gitti. Barışma teklifinin reddedilmesi üzerine içerideki müşteri ve stajyeri zorla dışarı çıkarıp kapıyı kilitledi.

Önce Karadeniz'e 2 el ateş eden, ardından kapıyı açmaya çalışan komşuları korkutmak için kapıya 7 el sıkan Dertli, daha sonra yaralı kadına dönerek 4 kurşun daha sıkıp canına kıydı. Aynı silahla kendi kafasına da ateş eden saldırgan ağır yaralı kurtulurken, 1 çocuk annesi Nagihan Karadeniz ise hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Mahkeme heyeti, sanık Halit Dertli’nin tutukluluk halinin devamına ve savunmasının bir sonraki celsede alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. (DHA)