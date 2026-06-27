Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın arasında küfür ve hakaretler havada uçuştu

Türkiye’nin Dünya Kupası’nda ABD’yi 3-2 mağlup etmesinin ardından Gazeteci Cüneyt Özdemir’in sosyal medya paylaşımı tartışma yarattı. Özdemir’in gol sevinci videosuna Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın’dan gelen yorum, kısa sürede karşılıklı sert mesajlara dönüştü.

GOL SEVİNCİ PAYLAŞIMI TARTIŞMA YARATTI

Maçın ardından Cüneyt Özdemir, gol sevincini X hesabından paylaştı. Özdemir’in coşkulu paylaşımı bazı kullanıcılar tarafından “abartılı” bulunurken, gönderiye çok sayıda yorum yapıldı. Tartışmayı başlatan yorum ise Nevzat Aydın’dan geldi.

NEVZAT AYDIN’DAN “TİYATRO” YORUMU

Aydın, Özdemir’in paylaşımına şu ifadeyle tepki gösterdi:

"Sevinilebilir, onda sıkıntı yok da olay külliyen tiyatro"

ÖZDEMİR’DEN KÜFÜRLÜ YANIT

Bu yorumun ardından Cüneyt Özdemir, Aydın’a küfürlü ve sert ifadelerle yanıt verdi. Özdemir, paylaşımında "Bi s.ktrolup gidebilirsiniz!" dedi ve şu sözleri kullandı:

"Ada eleştirilerini atlamadınız değil mi? Kolay değil görgüsüzlük Nevzat bey… Bi s.ktrolup gidebilirsiniz! Hak ettiğiniz seviye bu sizin. Milli Takımımızın galibiyetini sevinirken de, hesabını sizin gibi sonradan görmelere sormayalım izninizle… (Hadsize had bildirmek öksüze kaftan giydirmek gibidir.)"

AYDIN’DAN SERT KARŞILIK

Nevzat Aydın da Özdemir’in sözlerine aynı sertlikte karşılık verdi. Aydın, Özdemir’e şu ifadelerle yüklendi:

"Hah şöyle gerçek yüzünü göster Cüneyt. Herkes senin nasıl bir kompleksli hıyar ve yalaka olduğunu görsün"

TARTIŞMA KARŞILIKLI HAKARETLERLE BÜYÜDÜ

Gerilim bununla sınırlı kalmadı. Özdemir, tartışmayı sürdürerek Aydın’a yönelik yeni bir paylaşım yaptı:

"Hadi iyisin bak, benim sayemde yine yarın habersin. Ama sadece çok para kazanmış berbat bir insansın… Zengin olunca bir b.k olmuyorsun. Ulan y...şak sen ne ara sisteme bayrak açtın? Anlat dinleyelim!?!?"

AYDIN TÜRKÇE VE ÜSLUP ÜZERİNDEN YANIT VERDİ

Bu sözlerin ardından Nevzat Aydın, Özdemir’in üslubunu ve Türkçe kullanımını hedef aldı. Aydın, son mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aynen devam et Cüneyt. Tutuştun, ne yazacağını şaşırdın; abuk-subuk konuyla alakasız hakaretler, küfürler etmeye başladın. Sen kendini bir b.k zanneden, haber olmanın da acayip bir şey olduğunu düşünen, kompleksli ezik bir hıyarsın. Sürekli beni para kazanmış olmamdan vurmaya (!) çalışan ama kendisi paraya tapan bir gazeteci müsveddesisin. Haa bir de güya gazetecisin ya, imla hatası yapmadan Türkçe yazmayı bile beceremiyorsun"