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Halk TV Türkiye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saral ve Şahin ailelerini barıştırdı. Bir araya gelen iki ailenin üyeleriyle fotoğraf çekilerek MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşım yapıldı, "Ülkemizin iki kıymetli ailesi, Sarallar ve Şahinler aileleri, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte tarihi bir kucaklaşma ve buluşmayla genel merkezimizde bir araya geldiler" denildi.

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Bu görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da Trabzon, Of'ta iki ailenin 4 bin kişilik yemeğini paylaşmıştı.

Gelişmelerin ardından dün Oktay Saral, Bahçeli'yi ziyaret etti. Saral'a Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti - Resim : 2

Saral görüşmeyi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

"Of Belediye Başkanımız Sayın Salim Salih Sarıalioğlu ile birlikte, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettik. Sayın Bahçeli’nin tecrübesi, feraseti ve devlet adamlığı etrafında gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı buluşmada; birlik ve beraberliğimiz, kardeşliğimiz ve ülkemizin huzuru üzerine değerlendirmelerde bulunduk. Farklılıklarımızı ayrışma vesilesi değil, zenginliğimiz olarak gören; kırgınlıkları geride bırakıp kardeşliği büyüten bir anlayışla, ülkemizin huzuruna ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Nazik kabulleri ve samimi ev sahiplikleri için Sayın Devlet Bahçeli’ye şükranlarımı sunuyorum. Birliğimiz daim, kardeşliğimiz ebedî, Türkiye’miz güçlü olsun."

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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