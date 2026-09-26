Sarallar ve Şahinler arasındaki yıllar süren husumeti Devlet Bahçeli bitirdi

Sarallar ve Şahinler arasındaki gerilimde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarallar’dan Burhanettin Saral ile Şahinler’den Sedat Şahin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin makamında bir araya geldi. Görüşme, MHP Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. İki ismin burada tokalaştığı görüldü.

MHP’DEN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sarallar ve Şahinler ailelerinin Bahçeli ile birlikte genel merkezde bir araya geldiği bildirildi. Açıklamada buluşma, “tarihi bir kucaklaşma ve buluşma” ifadeleriyle duyuruldu.

Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, Bahçeli’nin girişimiyle iki aile arasındaki gerilimin sona erdirilmesine yönelik bir uzlaşma zemini oluşturulması planlanmıştı.

YILLAR SÜREN HUSUMET

Saral ve Şahin aileleri arasındaki gerilim özellikle 2000’li yıllardan itibaren kamuoyunun gündemine geldi. 2004 ile 2017 yılları arasında yaşanan çatışmalarda iki taraftan toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişinin yaralandığı çatışmalar, yıllar boyunca devam eden karşılıklı gerilimin en ağır sonuçları arasında yer aldı.

SARAL AİLESİNDEN DİKKAT ÇEKEN BULUŞMA

Öte yandan Ankara’daki görüşme öncesinde Saral ailesi, Trabzon’un Sürmene ilçesinde geniş katılımlı bir organizasyonda bir araya geldi. Tarihi Baştımar Aile Müzesi’nin bahçesinde düzenlenen yemekli buluşmaya ailenin farklı şehirlerde yaşayan çok sayıda mensubu katıldı.

Organizasyonda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve çok sayıda davetli de yer aldı. Oktay Saral, buluşmanın ardından yaptığı paylaşımda birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzur vurgusu yaptı.