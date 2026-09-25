Ankara kulislerinde fısıltı halinde 'yeni sistemi' konuşuyorlarmış! Saray'ın gözde ismi itiraz etti

Ankara kulislerinde, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken ‘yüzde 50+1’ oy şartının ‘yüzde 35+1’e indirilmesi ihtimalinin konuşulduğu öne sürüldü. AKP ile MHP arasında bu konuda görüşmeler yapıldığı iddia edilirken, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum’un değişikliğe karşı çıktığı aktarıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için gereken oy oranına ilişkin yeni bir tartışma gündeme geldi. NOW TV'nin aktardığı kulis bilgisine göre AKP ve MHP, mevcut ‘yüzde 50+1’ şartının ‘yüzde 35+1’e indirilip indirilemeyeceğini görüşüyor.

UÇUM'DAN İTİRAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanlarından Mehmet Uçum’un ise bu öneriye karşı çıktığı belirtildi. Uçum’un, “Hayır, bu halka izah edilemez. 50+1 olmak durumunda” dediği aktarıldı.

Ankara’daki tartışmanın, anayasa değişikliği ve Erdoğan’ın yeniden adaylığına ilişkin belirsizliğin giderilmesini beklediği ifade edildi