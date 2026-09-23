Bakan Gürlek 'Erdoğan'ı seçmek için seçim yapacağız' sözlerine açıklık getirdi

Türkiye'nin seçim sath-ı mahaline girmesinin ardından Adalet Bakanı Gürlek tarafından geçtiğimiz günlerde "2028 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar seçmek için bir seçim düzenlenecek" açıklaması yapılmıştı. O sözlere açıklık getiren Gürlek, "Farklı yorumladılar. Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor. 2028 yılındaki seçimde Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla inşallah seçimin olumlu neticelenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"FARKLI ANLAMLARA YORULACAK BİR ŞEY YOK BURADA"

ABD'deki BM Genel Kurulu'na Erdoğan ile beraber gitti. Burada Cüneyt Özdemir'e konuşan Akın Gürlek'e "2028 seçimi sözleriniz dil sürçmesi miydi?" sorusu yöneltildi.

Gürlek, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve Erdoğan'ın 2028 seçiminde aday olmak istediğini bundan dolayı kendilerinin de Erdoğan'ı cumhurbaşkanı olarak görmek istediklerini söyledi:

"Ben şunu demek istedim, o aslında farklı yorumladılar. Yani Cumhurbaşkanımız 2028 yılında tekrardan aday olmak istiyor. Yani normalde seçimler biliyorsunuz 2028 yılında yapılacak. Burada da 2028 yılındaki seçimde Cumhurbaşkanımızın adaylığıyla inşallah seçimin olumlu neticelenmesini istiyoruz. Burada yani farklı anlamlara yorulacak bir şey yok burada"

"FON SORUŞTURMASINI CUMHURBAŞKANIMIZ YAKINDAN TAKİP EDİYOR"

Gürlek, milyonları etkileyen fon soruşturması hakkında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da soruşturmayı yakından takip ettiğini söyledi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız fon soruşturmasını yakından takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanımızla bu konuda toplantılar yapıyoruz. SPK Başkanımızın ve BDDK Başkanımızın katıldığı toplantılarda süreci tüm yönleriyle değerlendiriyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde mağduriyetlerin giderilmesine yönelik gerekli adımlar atılacaktır."