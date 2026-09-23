Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'ın istifasına ilginç yaklaşım!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Butlan CHP’sinden istifa etmesinin gündemdeki yankıları sürüyor. İstifa sonrası televizyon kanallarında konuya ilişkin yayınlar yapılmaya başlandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, söz konusu yayınların ardından Bengü Türk’e bir mesaj göndererek televizyon kanallarındaki gündeme ilişkin ilginç bir değerlendirmede bulundu.

"TÜRKİYE’NİN ÇOK ÖNEMLİ KONUSU MU?"

Bahçeli, mesajında televizyon kanallarının tamamında Yavaş’ın istifasının ele alındığını belirterek, bu yayınların Türkiye açısından nasıl değerlendirildiğini sorguladı. MHP Genel Başkanı Bahçeli, televizyonlarda yürütülen yayınların ülkenin gündemindeki en önemli konulardan biri olarak mı görüldüğünü sordu.

Bahçeli, mesajında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’de gerçekleştirdiği konuşmaya ve ABD’deki siyasi temaslarından bahsetti. Bahçeli, Yavaş’ın istifasına ilişkin yayınların yoğunluğunun Erdoğan’ın BM’deki konuşması ile ABD’de gerçekleştirdiği siyasi temasları gölgeleyip gölgelemediğinin sorgulanması gerektiğini iddia etti.

Bahçeli’nin Bengü Türk’e gönderdiği mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Şu an televizyonların hepsinde Mansur Yavaş’ın istifası üzerine yayınlar yapılmaktadır. Bu yayınlar Türkiye’nin çok önemli bir konusu olarak mı nitelendiriliyor, yoksa Sayın Cumhurbaşkanı’nın Birleşmiş Milletler’deki konuşması ve ABD’deki siyasi temasları mı gölgeleniyor?” (ANKA)