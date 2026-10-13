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Halk TV Türkiye Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı belirlendi

Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı belirlendi

Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından TBB'de gerçekleştirilecek başkan vekili seçimi 15 Ekim'de yapılacak. Cumhur İttifakı’nın aday göstereceği isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

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Cumhur İttifakı'nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı belirlendi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer’in tutuklanmasının ardından TBB'de gerçekleştirilecek başkan vekili seçimi 15 Ekim'de yapılacak.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın aday göstereceği isim Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın oldu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için Cumhur İttifakı’nın adayının Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olduğu açıklandı.

Büyükakın, yapılacak seçimde Cumhur İttifakı’nın Türkiye Belediyeler Birliği Başkan adayı olarak yarışacak.

CHP ve YENİ Parti'nin ne yapacağı henüz belli değil. Butlan yönetimindeki CHP, YENİ Parti ve DEM Parti'ye ittifak çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
TBB Mersin YENİ Parti Kocaeli
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