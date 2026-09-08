Cübbeli Ahmet AKP'nin Üsküdar 'zaferini' böyle tebrik etti

Tutuklamalar ve transferler gölgesinde yapılan Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçimlerini Cumhur İttifakı'nın AKP'li adayı Dündar Ziya Gültekin kazandı. Gültekin'in kazanmasının ardından kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'yi tebrik etti.

AKP'NİN ÜSKÜDAR'I GERİ ALMASI CÜBBELİ AHMET'İN HOŞUNA GİTMİŞ

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Üsküdar'ın AKP'ye dönmesinin kendilerini mutlu ettiğinden bahseden Ünlü, İstanbul'un da AKP'ye geçmesi arzusunda olduğunu ifade etti.

"Allah İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da hak ettiklerini versin" anlamına gelen "İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstehaklarını i'tâ eylesin" ifadelerini kullanan diyen Ünlü, X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:

"Üsküdar'ın AKP'ye geri dönmesi biz millî Müslümanları feraha gark etti. Allahu Teala İstanbul'umuzun iadesiyle sürurumuzu itmam eylesin. İstanbul'un kaybedilmesine sebep olanlara da müstahaklarını ita eylesin. Amin!"