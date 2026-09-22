Çok konuşulacak Mansur Yavaş iddiası: Konsensüs oluştu

Sinan Burhan, tv100'de katıldığı programda Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını paylaştı. Burhan; Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve Yeniden Refah Partisi ile temaslarda bulunan Ağıralioğlu'nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkındaki tutumunu aktardı.

AĞIRALİOĞLU'NDAN MANSUR YAVAŞ İÇİN "SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ" ŞARTI

Sinan Burhan, Yavuz Ağıralioğlu'nun Mansur Yavaş'a verilecek desteğe ilişkin bir şart öne sürdüğünü belirterek Ağıralioğlu'nun ifadelerini şu şekilde aktardı:

"Mansur Bey'e destek vereceklerini ama bir şartla diyor. Eğer diyor bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden vazgeçilir, yarı başkanlık ya da parlamenter sisteme geçilirse; bir geçiş döneminin, Türkiye'deki yeni sistemin öncüsü olarak biz Mansur Bey'e destek veririz."

"MİLLİYETÇİ PARTİLERDE MANSUR YAVAŞ ÜZERİNDE KONSENSÜS OLUŞMUŞ"

Burhan, bir soru üzerine MHP ve BBP'yi ayrı tuttuğunu belirtti. Burhan, Zafer Partisi ve Millî Yol Partisi gibi partilerde oluşan eğilimi ve aktarılan gerekçeyi şu sözlerle ifade etti:

"Zafer Partisi, Millî Yol Partisi için... özellikle bu sistemden... Çünkü 'Bu sistem sorunlara çözüm üretmedi, sorunlara çözüm üretmediği gibi sistemi tıkadı. O yüzden Mansur Bey yeni sistemin öncüsü olursa destekleriz. Türkiye'nin de buna ihtiyacı var' diyorlar. Milliyetçi partilerde Mansur Yavaş üzerinde bir konsensüs oluşmuş; MHP'yi dışarıda bırakarak söylüyorum anlaşılsın diye."