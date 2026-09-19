Özgür Özel'den flaş çıkış: İmamoğlu aday olamazsa dedi, Mansur Yavaş seçeneğini açıkladı

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, iktidarın Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını engellemek için her yolu denediğini ve İmamoğlu'nun aday olamaması durumunda Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığının çok önemli bir seçenek haline geleceği söyledi.

Özel, bu durumun kimseyi kimsenin yedeği yapmak anlamına gelmediğini de vurguladı.

"MANSUR YAVAŞ İMAMOĞLU'NUN ARKASINDA DURMAYA DEVAM EDİYOR"

Özgür Özel, İmamoğlu’nun adaylığının engellenmesi ihtimali ve Mansur Yavaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı konusunda değerlendirmelerde bulunarak, “Ekrem İmamoğlu teknik olarak, hukuken aday olabildikçe cumhurbaşkanı adayıdır zaten” ifadelerini kullandı.

Özel, T24'den Murat Sabuncu'nun, "Peki Mansur Bey hala potansiyel Cumhurbaşkanı adayı mıdır?" sorusunu ise şöyle yanıtladı:

"Evet. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayını ön seçimde belirlemek istedik. Ama o sırada yargı operasyonları olunca bunu halka da sorduk. 15,5 milyon oyla Ekrem İmamoğlu seçildi. Ekrem İmamoğlu o andan itibaren halkın cumhurbaşkanı adayıydı. Onu geri çekmek ancak kendi kararıyla olabilecek bir şey, milletin kararıyla olabilecek bir şey. O açıdan Ekrem İmamoğlu teknik olarak, hukuken aday olabildikçe cumhurbaşkanı adayıdır zaten. Ve Ekrem Bey'in başına bu geldiğinde Masum Bey çok olgun bir tavır göstererek bu vakitten itibaren Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili iddiamı geri çekiyorum dedi. Gitti Ekrem İmamoğlu'na. Hem ön seçimde oy verdi hem de arkasında durdu, durmaya devam ediyor. Bu çok önemli bir şey.

"MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI ÇOK ÖNEMLİ BİR SEÇENEKTİR"

Özgür Özel, "Bir realite bu iktidar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığından o kadar korkuyor o kadar üstüne gidiyor ki..." dedi ve İmamoğlu'na yönelik engelleme girişimleri karşısında Mansur Yavaş'ın pozisyonunu değerlendirerek "Şimdi hal böyle olunca insan anlıyor ki Ekrem Başkan aday olmasın diye her şeyi yapacaklar. Bu durumda Mansur Yavaş'ın adaylığı çok önemli bir seçenektir." dedi.

"KİMSEYİ KİMSENİN YEDEĞİ İLAN ETMİYORUZ"

Özel, Yavaş’ı İmamoğlu’nun “yedek adayı” olarak görmediklerini de vurgulayarak sözlerini şu sözlerle tamamladı:

"Ancak şurada hassas bir şey söyleyeyim. İlk günden beri söylüyorum. Kimseyi kimsenin yedeği ilan etmiyoruz. Mansur Bey kendisi 'Ekrem Bey'in iddiası devam ettikçe ben iddiamı çekiyorum' demişti. Sonuçta günün ruhuna uygun bir tutumdu ve şu an kendisi aday olmayı düşündükçe, hem bizim için, hem gelecek cumhurbaşkanı adayını belirleme noktasında sorumluluğu olanlar için hem de millet için çok önemli bir seçenek."