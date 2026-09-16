Çocukların elindeydi: Tehlikeli bulunan peluş anahtarlık toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, standartlara aykırı olduğu ve çocuklar açısından risk taşıdığı tespit edilen bir peluş anahtarlık için piyasadan toplatma kararı uyguladı.

Üründe kimyasal madde ve nikel salınımının izin verilen sınırların üzerinde olduğu, ayrıca çekme testinde boğulma riski oluşturabilecek küçük bir parçanın ortaya çıktığı belirlendi.

ÜRÜNDE KİMYASAL VE BOĞULMA RİSKİ TESPİT EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ürün güvenliği denetimleri kapsamında çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlığın incelendiğini bildirdi.

Kaplan, üründe güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Güvensiz ürünlere geçit vermiyoruz. Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimleri kapsamında, çocukların kullanımına yönelik bir peluş anahtarlıkta güvenlik mevzuatına aykırı unsurlar tespit edildi. Boğulma ve kimyasal yaralanma riski tespit edilen üründe yapılan incelemelerde; üründe, mevzuatta belirlenen sınırların üzerinde kimyasal madde bulunduğu, nikel salınımının izin verilen limitin üzerinde olduğu, TS EN 71-1 standardına göre yapılan çekme testinde etiket piminin koparak boğulmaya neden olabilecek küçük bir parça oluşturduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu ürün için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulanmıştır. Çocuklarımızın sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz"

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, ÜRÜNLER TOPLATILDI

Açıklamaya göre söz konusu peluş anahtarlık için 31 Ağustos 2026 tarihinde piyasaya arzın yasaklanması ve ürünlerin toplatılması tedbirleri uygulandı.

Kaplan, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere yönelik denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. (DHA)