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Halk TV Türkiye Çocukla birlikte otomobili kaçırdı: Kaçarken ortalığı birbirine kattı! 3 kişiyi yaraladı

Çocukla birlikte otomobili kaçırdı: Kaçarken ortalığı birbirine kattı! 3 kişiyi yaraladı

Tekirdağ’da içerisinde 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran E.G., kaçışı sırasında yayaya ve 2 araca çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, polis tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

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Tekirdağ’da içerisinde 4 yaşındaki çocuğun bulunduğu otomobili kaçıran E.G., kaçışı sırasında önce bir yayaya, ardından iki araca çarptı. Kazalarda 3 kişi yaralanırken, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise olayın ardından ailesine teslim edildi.

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ÇOCUĞUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİ KAÇIRDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bir marketin önünde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, marketten çıktıktan sonra 4 yaşındaki torununu otomobiline bindirdi. Bu sırada E.G.’nin müdahalesiyle yere düşen kişi, aracını şüpheliye kaptırdı. E.G., içerisinde küçük çocuğun da bulunduğu otomobille hızla bölgeden uzaklaştı.

Kaçış sırasında yol kenarındaki bir yayaya çarpan şüpheli, olay yerinden uzaklaşmaya devam etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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KAÇARKEN İKİ ARACA DAHA ÇARPTI

Polis ekipleri, E.G.’nin kullandığı otomobili takibe aldı. Şüpheli, kaçışı sırasında çevre yolu üzerinde önce O.Y. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından Ş.K. yönetimindeki otomobile çarptı. Çarpışmaların ardından araç dururken, iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüleri ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından E.G., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Otomobilde bulunan 4 yaşındaki çocuk ise ekipler tarafından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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