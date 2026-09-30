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Samsun’da sahilde çürümüş halde insan iskeleti bulundu

Samsun’un Terme ilçesinde sahilde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer kıyafet tespit edilen iskeletin kime ait olduğunun belirlenmesi için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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Samsun’da sahilde çürümüş halde insan iskeleti bulundu
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Samsun’un Terme ilçesinde sahilde insan iskeleti bulundu. Üzerinde mayoya benzer bir kıyafet olduğu belirlenen iskeletin kime ait olduğunun tespit edilmesi için ekipler çalışma başlattı.

SAHİLDE İSKELETİ GÖRÜNCE İHBAR ETTİ

Olay, Terme ilçesi Taşlık Mahallesi’nde bugün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Sahilde bulunan bir kişi, insan iskeleti gördüğünü fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

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ÜZERİNDEN MAYOYA BENZER KIYAFET ÇIKTI

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, cesedin çürüyerek iskelet haline geldiği belirlendi. İskeletin üzerinde mayoya benzer bir kıyafet bulunduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ BELİRLENMEYE ÇALIŞILIYOR

Sahilde bulunan iskeletin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Samsun Deniz
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