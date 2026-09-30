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Cip bir anda karşı yöne geçti İETT otobüsüyle çarpıştı: 3 yaralı

Sarıyer Maslak’ta karşı yöne geçen cip, seyir halindeki İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ile otobüsteki 2 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Sarıyer’de seyir halindeyken karşı yöne geçen cip, Beşiktaş yönünde ilerleyen İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada cip sürücüsü ile otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

CİP KARŞI YÖNE GEÇTİ

Kaza, saat 17.55 sıralarında Maslak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Levent’ten Sarıyer yönüne ilerleyen Murat A. yönetimindeki cip, henüz belirlenemeyen nedenle karşı yöne geçti. Karşı yöne geçen cip, Beşiktaş istikametine ilerleyen Abdullah G.’nin kullandığı İETT otobüsüyle çarpıştı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde cip sürücüsü Murat A. ile İETT otobüsünde yolcu olarak bulunan Rukkıye B. ve Metin C.’nin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul Sarıyer İETT Kaza
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