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Halk TV Türkiye İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Ortaya bu görüntüler çıktı

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Ortaya bu görüntüler çıktı

İstanbul’da yaklaşık 3 gün süren yağışın ardından Boğaz’ın rengi turkuaza döndü. Rumelihisarı, Kız Kulesi ve köprülerin eşlik ettiği manzara havadan görüntülendi.

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İstanbul’da yaklaşık 3 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Boğaz’ın rengi turkuaza döndü. Ortaya çıkan görüntü, havadan görüntülendi.

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Ortaya bu görüntüler çıktı - Resim : 1

BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte etkili olan yağışlar yaklaşık 3 gün sürdü. Yağışın ardından İstanbul Boğazı’nın turkuaz renge bürünmesi dikkat çekti.

İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Ortaya bu görüntüler çıktı - Resim : 2

MANZARAYLA BİRLEŞİNCE SEYİRLİK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Boğaz’ın turkuaz rengi; Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşti.

Ortaya çıkan renkli görüntüler havadan görüntülendi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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