İstanbul Boğazı'nın rengi değişti! Ortaya bu görüntüler çıktı
İstanbul’da yaklaşık 3 gün süren yağışın ardından Boğaz’ın rengi turkuaza döndü. Rumelihisarı, Kız Kulesi ve köprülerin eşlik ettiği manzara havadan görüntülendi.
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İstanbul’da yaklaşık 3 gün boyunca etkili olan yağışın ardından Boğaz’ın rengi turkuaza döndü. Ortaya çıkan görüntü, havadan görüntülendi.
BOĞAZIN RENGİ DEĞİŞTİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından kentte etkili olan yağışlar yaklaşık 3 gün sürdü. Yağışın ardından İstanbul Boğazı’nın turkuaz renge bürünmesi dikkat çekti.
MANZARAYLA BİRLEŞİNCE SEYİRLİK GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Boğaz’ın turkuaz rengi; Rumelihisarı, Kız Kulesi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü manzarasıyla birleşti.
Ortaya çıkan renkli görüntüler havadan görüntülendi. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi