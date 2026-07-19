Çocuk işçi ölümleri durmuyor: 14 yaşındaki Emirhan inşattan düştü!

Kocaeli’nin Gölcük ilçesindeki bir inşaat şantiyesinde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki Emirhan Sarısu 4’üncü kattan merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Genç yaşta hayatını kaybeden Sarısu’nun ölümü, çocuk işçiliği gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde gözler önüne serdi.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İŞÇİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İnşaatın 4’üncü katında çalıştığı sırada dengesini kaybederek merdiven boşluğuna düşen Emirhan Sarısu ağır yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine şantiyeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Sarısu, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BABASIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMAYA GELMİŞTİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi tarafından yapılan açıklamada, 14 yaşındaki Emirhan Sarısu’nun Sakarya’nın Geyve ilçesinden babasıyla birlikte çalışmak üzere Gölcük’e geldiği bilgisi paylaşıldı.

Aile ekonomisine katkı sağlamak amacıyla şantiyede bulunan çocuğun ölümü büyük üzüntü yarattı.

İSİG: "BU YILKİ 37’NCİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ"

Yaşanan iş cinayeti sonrası açıklama yapan İSİG Meclisi, çocuk işçiliği ve iş güvenliği eksikliklerine sert tepki gösterdi. Meclis, "Bu yıl tespit edebildiğimiz 37’nci çocuk işçi ölümü" ifadesini kullanarak, çocukların çalışma hayatındaki güvencesizliğine dikkat çekti.

GEÇEN HAFTA 16 YAŞINDAKİ BİR MESEM ÖĞRENCİSİ DAHA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Çocuk işçiliğine bağlı yaşanan bu acı kayıplar, geçtiğimiz hafta Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde de yaşanmıştı. Traktör tamiri yaptığı sırada hidrolik aksama sıkışan 16 yaşındaki MESEM öğrencisi Yiğit Mehmet Kesme, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.