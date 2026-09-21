Çocuk baskısı yapan eş boşanmada ağır kusurlu sayıldı

Evlilik birliği içerisinde yaşanan anlaşmazlıklar ve güven sarsıcı tutumlar nedeniyle yargıya taşınan bir boşanma davası, yargı organları arasında hukuki görüş ayrılığına neden oldu. Tarafların evlilik içerisindeki kusur derecelerinin belirlenmesi ve buna bağlı olarak hükmedilecek maddi-manevi tazminat miktarları, dava sürecinin uzamasına yol açtı.

ŞEHİR DEĞİŞTİRDİ, İŞİNİ BIRAKTI: DAVANIN ARKA PLANI

Dava dosyasına yansıyan bilgilere göre kadın tarafı, evliliğin başında eşinin talebi doğrultusunda mevcut işini bırakarak farklı bir şehre taşındı. Süreç içerisinde eşinin çocuk sahibi olma konusunda kendisine sürekli psikolojik baskı uyguladığını ve ayrıca güven sarsıcı mesajlaşmalar gerçekleştirdiğini öne süren kadın, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

YEREL MAHKEME İLE İSTİNAF ARASINDA KUSUR ÇELİŞKİSİ

İlk derece mahkemesi sıfatıyla davaya bakan Bakırköy 9. Aile Mahkemesi, yapılan yargılama sonucunda erkeği tam kusurlu kabul etti. Mahkeme, bu doğrultuda kadın lehine nafaka ve tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın taşındığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) ise farklı bir değerlendirmede bulundu. İstinaf dairesi, davacı kadını da "az kusurlu" olarak değerlendirdi ve bu gerekçeyle ilk mahkemenin belirlediği tazminat miktarında indirime gitti.