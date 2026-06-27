CİMER başvuruları sonuç verdi: ÇAYKUR'dan iyileştirme talimatı

Rize’nin Ardeşen ilçesi Işıklı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, ÇAYKUR fabrikasının çevresel etkileri nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. Özellikle kuru çay üretimi sırasında bacalardan çıkan yoğun duman ve çay tozlarının evlerin içerisine kadar ulaştığını belirten mahalle sakinleri, bu durumun günlük yaşamlarını imkansız hale getirdiğini ifade ediyor. Her sabah eşyalarını ve camlarını silmek zorunda kaldıklarını dile getiren mahalle sakinleri, aynı zamanda üretim atığı suların yeterli arıtma yapılmadan dereye karıştığını iddia ederek sağlık endişelerini dile getiriyor.

CİMER BAŞVURULARI SONUÇ VERDİ

Uzun süredir çeşitli platformlarda seslerini duyurmaya çalışan mahalle sakinlerinin CİMER'e yaptığı başvurular neticesinde ÇAYKUR Teknik İşleri Daire Başkanlığı harekete geçti. Fabrika müdürlüğüne gönderilen yazıda, toz toplama sisteminde ince partikül emisyonları tespit edildiği ve sistemin acilen iyileştirilmesi gerektiği belirtildi.

"TEMİZLİK YAPMAKTAN YORULDUK"

Mahallede yaşayan Seda Kalender, yaşadıkları zorluğu gözler önüne sererek, "Gördüğünüz gibi şimdi sileceğim. Sonuç bu. Bu hiçbir şey. Evlerimizin içi, camlarımız, soluduğumuz hava olarak bize geri dönüyor. Bunu silmekten her sabah siliyoruz, yorulduk. Her sabah görüntü bu. Bu sadece bir masaüstü. Bir de bunu evde, eşyalarda, astığımız çamaşırlarda düşünün. Ne kadar zorluk çektiğimizi artık siz anlayın" sözleriyle sitem etti. Mahalle sakinleri, ÇAYKUR'un verdiği iyileştirme kararının bir an önce hayata geçirilmesini ve bölgedeki çevre kirliliğinin kalıcı olarak son bulmasını talep ediyor. (ANKA)