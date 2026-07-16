CHP'li Tanrıkulu: Yargı devletin bir genel müdürlüğüne dönüşmüş

Silivri'deki Marmara Cezaevinde gerçekleştirdiği ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Sezgin Tanrıkulu, tutuklu bulunan isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu ve dışarıda mücadele eden yurttaşlara selamlarını ilettiklerini belirtti. Türkiye'nin mevcut siyasi iklimini değerlendiren Tanrıkulu, AKP'nin yaklaşık 25 yıldır iktidarda olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Şunu ifade etmeliyim: Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de yaklaşık çeyrek yüz yıldır, yani 25 yıldır iktidarda. Yani dün, geçen yıl, iki yıl önce iktidara gelmediler. Artık Türkiye'de rıza üretemiyorlar, güven üretemiyorlar ve her geçen gün Türkiye'de ekonomi, dış politika, eğitim, sağlıkla ilgili sorunlar büyüyor. Bunlara çözüm üretemedikleri için de Türkiye'nin gündemini Yargı belirliyor. Her gün operasyon. Ya CHP'nin tüzel kişiliğine karşı ya belediye başkanlarımıza karşı ya da diğer suç örgütleriyle ilgili veya o iddia ile ilgili soruşturmalar. Daha bu sabah bile yine operasyonlar yapıldı."

"BU SUÇ ÖRGÜTLERİ VE UYUŞTURUCU KİMİN DÖNEMİNDE BU HALE GELDİ?"

Ülkedeki güvenlik ve asayiş sorunlarının kronikleştiğini ifade eden Tanrıkulu, organize suç örgütlerinin ve uyuşturucu ticaretinin ulaştığı boyutları sorguladı. Sorumluluğun doğrudan iktidarda olduğunu belirten CHP Milletvekili, şu soruları yöneltti:

"Mesele şu: Ne zaman Türkiye bu kadar çok suç örgütünün örgütlendiği bir yere dönüştü? Uyuşturucu ne zaman bu hale geldi? Ne zaman? Adalet ve Kalkma Partisi iktidardaydı. Onlar iktidardaydı. Böyle berbat bir dönemi yaşıyoruz gerçekten. Berbat bir dönemi yaşıyoruz..."

"YARGI, DEVLETİN BİR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Yargı bağımsızlığının tamamen ortadan kalktığını ve hukukun işlevsizleştirildiğini savunan Tanrıkulu, kurumsal çöküşü şu sözlerle tarif etti:

"Türkiye'de, bunu hep ifade ediyorum, Yargı denen bir kurum kalmamış. Devletin bir genel müdürlüğüne dönüşmüş durumda. Bağımsız, tarafsız Yargı da olmayınca, maalesef hergün onlarca, yüzlerce insan hukuksuz bir biçimde cezaevlerine atılıyor."

"ÇOCUKLAR NE ZAMAN SUÇLA İLİŞKİLİ HALE GELDİ?"

Açıklama yaptığı saatlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde suça sürüklenen çocuklarla ilgili yasa önerisinin görüşüldüğünü hatırlatan Sezgin Tanrıkulu, çocukların suça yönelmesinin de iktidar dönemindeki sosyal ve ekonomik politikaların bir sonucu olduğunu vurguladı:

"Ve işte tam da bu saatlerde de Mecliste suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak yasa önerisi görüşülüyor. Peki bu kadar çocuk ne zaman, hangi zaman diliminde suçla ilişkili hale geldi? Adalet ve Kalkınma Partisi döneminde. Bu dönemi iyi anlamamız bakımından bu cezaevlerinin önündeki insanları dinlememiz lazım. Ben dinliyorum. Her geldiğimde insanları dinliyorum. Gerçekten Türkiye bu durumu hak etmiyor. Mutlaka bu düzeni değiştireceğiz ve buna sebebiyet olanlara da, şimdiki gibi değil, adil hukuk kuralları içerisinde hesabını soracağız."