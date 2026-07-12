CHP'li Tanrıkulu alım gücündeki çöküşü rakamlarla açıkladı: Şimdi bir çorba bile etmiyor

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, sosyal medya hesabından video paylaştı. Tanrıkulu, videoda yemek yediği bir restoranda yaptığı açıklamada, 200 liralık banknotun 1 Ocak 2009’da tedavüle girdiğini anımsatarak, o dönemde 200 lirayla yaklaşık 50 kase çorba, 5 gram altın ve 132 dolar alınabildiğini söyledi. Tanrıkulu, en büyük Türk Lirası banknotu olan 200 TL'nin tedavüle girdiği 2009 yılından bu yana yaşadığı değer kaybını rakamlarla anlattı.

2009 YILINDA 200 TL: 50 KASE ÇORBA, 5 GRAM ALTIN VE 132 DOLAR

AKP iktidarında, 1 Ocak 2009 tarihinde 200 liralık banknotların ilk kez piyasaya sürüldüğünü hatırlatan Tanrıkulu, o dönemdeki alım gücünü şu sözlerle aktardı:

"2009 yılında bir kase çorbayı 4 liraya içiyorduk. Yani 2009 yılında 200 lirayla tam 50 kase çorba içebiliyorduk, 50 kase! Aynı 200 lirayla 5 gram altın ya da 132 Dolar alabiliyorduk."

"ŞİMDİ 200 LİRAYA BİR ÇORBA BİLE İÇEMİYORUZ"

Aradan geçen yılların ardından ekonomik tablonun geldiği noktayı önündeki çorba kasesini ve elindeki 200 TL'yi göstererek özetleyen CHP'li vekil, bugünkü durumu şu şekilde ifade etti:

"Şimdi bir çorba içemiyoruz 200 liraya. Adalet ve Kalkınma Partisinin geldiği nokta, bizi de getirdiği nokta bu."

"CEBİMİZDEN PARALARIN NASIL ÇALINDIĞINI BİLMEMİZ İÇİN BU ÖRNEĞİ VERDİM"

Ekonomik krizin vatandaşın cüzdanına yansıyan yüzünü en yalın haliyle anlatmak istediğini belirten Tanrıkulu, Türkiye'deki yoksullaşma sürecine dikkat çekerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Nasıl yoksullaştığımızı, nasıl cebimizden paraların çalındığını bilmemiz açısından bu çorba örneğini verdim. Şimdi 200 liraya bir çorba içemiyoruz."