CHP'li başkanlara çirkin telefon: Operasyon istemiyorsanız bize destek verin

Kılıçdaroğlu'nun butlan kararının ardından çıktığı ilk TV yayınında yaptığı açıklamalara tepkiler sürmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kullandığı ifadeler hakkında değerlendirmelerde bulunan CHP'li kurmaylar, bu sözlerin ardından CHP'den kopuşların hızlanacağını öne sürdü.

"Siz, seçilmiş insanlar hakkında yürütülen siyasi operasyonları peşinen doğru kabul ederseniz sizinle kimse yol yürümek istemez"

BAŞKANLARA AÇILAN ÇİRKİN TELEFON

CHP'li kurmaylar skandal bir iddiayı dile getirdi. Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre butlan yönetimine yakın isimler, CHP'li belediye başkanlarını arayıp, "Operasyon istemiyorsanız, bize destek verin" ifadelerini kullandı. Belediye başkanlarının AKP yargısı ile tehdit edildiğini öne süren kurmaylar "Halkın içine karışmaya çekinen Genel Merkez yönetiminin destekçileri, başkanları tehdit ile ikna etmeye çalışıyor" değerlendirmesini yaptı.

"RÖPORTAJI ÇELİŞKİLERLE DOLU"

Bir CHP kurmayı Kılıçdaroğlu'nun verdiği röportajın çelişkilerle dolu olduğunu kaydedip, okumadığı iddianameler üzerinden kesin hüküm veren Kılıçdaroğlu için, "Tüm örgütün, sokaktaki insanların siyasi olduğunu düşündüğü operasyonlara meşruiyet kazandırıyor" ifadelerini kullandı.

GÖKAN ZEYBEK: PARTİYİ TEMSİL EDEN TEK KİŞİ ÖZGÜR ÖZEL

Seçilmiş CHP yönetimin Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, tüm belediye başkanlarının suçsuz olduğunu, haklarındaki suçlamaların da mesnetsiz olduğunu savundu. Zeybek, "Butlan yönetimi partiyi temsil etmiyor. Partiyi temsil eden kişi şu an Özgür Özel. Partiye atanan ekip, CHP’yi ancak Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olarak seçime götürebilir. Aksi takdirde CHP, baraj altında kalır." değerlendirmesini yaptı.