Dokunulmazlıklar için pişman olmadığını söylemiş tepki çekmişti! Kılıçdaroğlu açıklama yaptı

Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin geçmişte verdikleri desteğe yönelik eleştiriler üzerine kapsamlı bir açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, dün katıldığı SZC TV programında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması sürecinde verdiği oy nedeniyle pişman olmadığını belirtti. Kılıçdaroğlu bu nedenle CHP'li milletvekilleri için de fezleke gelirse aynı tutumu alacağının da sinyalini verdi.

Gelen yoğun eleştiriler sonrası Kılıçdaroğlu sosyal medya üzerinden bir açıklama yayımladı. Kılıçdaroğlu, o dönem 'Evet' oyunu vermesinin nedeninin iktidarın oyununu bozmak için yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu yazısında şu ifadeleri kullandı:

Biz, iktidarın bu algı operasyonunu ve kurduğu siyasi tuzağı bozmak, bütün milletvekillerinin hiçbir suçtan korkusu olmadığını göstermek adına o dönem “Evet” dedik. Bu karar, iddia edilenin aksine, siyasi bir günah veya teslimiyet değil; iktidarın elindeki en büyük propaganda silahını elinden alma hamlesiydi.



Üstelik o günkü anayasal ve yasal sürece göre, dokunulmazlığı kalkan bir siyasetçinin tutuksuz yargılanması, yargılama bittikten sonra eğer bir ceza kesinleşirse gereğinin yapılması gerekiyordu. Ancak iktidar, yargıyı sopa gibi kullanarak yasal süreci ve evrensel hukuk ilkelerini çiğnedi; milletvekillerini apar topar gözaltına alıp tutukladı.

Kılıçdaroğlu süreci en iyi bilen kişinin de Demirtaş olduğunu dile getirdi.