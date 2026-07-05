CHP'li Başarır: Genel Başkanlık tebligatla olmaz

CHP'li Ali Mahir Başarır, Halk Buluşması programı kapsamında Giresun'a gitti. İlk olarak CHP Giresun İl Başkanlığını ziyaret eden Başarır'ın programında; CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Giresun Belediye Başkanvekili Erkan Hacak, Espiye Belediye Başkanı Erol Karadere, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ile CHP kadın ve gençlik kolları yöneticileri yer aldı.

İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Başarır, daha sonra saha programı dahilinde Cumartesi Pazarı ve Atatürk Meydanı'nda esnaf ile yurttaşların sorunlarını dinledi. Başarır ve beraberindeki heyet, alan ziyaretlerinin ardından Giresun Tarihi Millet Bahçesi'nde düzenlenen Halk Buluşması'na katılarak toplanan yurttaşlara hitap etti.

"AÇLIK SINIRI 36 BİN TL EMEKLİ 20 GÜN GEÇİNEMİYOR"

Türkiye'de milyonlarca yurttaşın derin bir geçim sıkıntısı yaşadığına dikkat çeken Başarır, iktidarın ekonomik krizle mücadele etmek yerine CHP'yi hedef aldığını söyledi. Açlık sınırının 36 bin liraya dayandığını, en düşük emekli aylığının ise 23 bin 550 lirada kaldığını hatırlatan Başarır, konuşmasında şu verileri ve eleştirileri paylaştı:

"Bundan utanmayan, sıkılmayan bir iktidar var. Utanın bir parça, utanın. Sanki bu ülkenin sorunu muhalefetmiş gibi muhalefet partisine darbe yapıyorsunuz. Bir sokağa çıkın, insanlarla, emeklilerle konuşun. Emekli, maaşıyla 20 gün geçinemiyor. Pazara gidemiyor, evladına el açmak zorunda kalıyor."

Yurttaşların icra dosyaları, barınma krizi ve tahliye davalarıyla baş başa bırakıldığını ifade eden Başarır, "Barınma sorununu çözemiyorlar ama Türkiye'nin birinci partisine darbe yapmayı biliyorlar. Hiçbir darbeye, hiçbir baskıya boyun eğmeyeceğiz. Millet ve yurttaşlarımız arkamızda olduğu sürece yolumuzda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

"GENEL BAŞKANLIK TEBLİGATLA OLMAZ"

Başarır, parti yönetiminin mahkeme kararlarıyla belirlenemeyeceğini söyledi. Başarır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Maalesef bir butlan kararı çıktı. 13 yıl gönül verdiğimiz birisi ve birkaç arkadaşı, CHP Genel Başkanı olduğunu sanıyor. CHP Genel Başkanlığı tebligatla olunmaz. CHP Genel Başkanı mahkeme salonlarından çıkmaz; Ankara Atatürk Spor Salonu'ndan çıkar. CHP Başkanı saraydan medet ummaz, milletten medet umar."

Kılıçdaroğlu'na doğrudan çağrıda bulunan Başarır, "Kemal Bey, 13 yıl unutulur mu? Son seçimlerde partiyi birinci yapan Sayın Özgür Özel'in emeği unutulur mu? Bize gönül veren milyonların gözyaşları unutulur mu? Unutulmaz Kemal Bey. Yol yakınken evine dön. Bu millete, bu partiye ve yol arkadaşlarına daha fazla kötülük yapma" dedi.

"BURADA TEK GÜÇ VAR: ÖRGÜT İRADESİ"

Partinin bölüneceği yönündeki iddialara yanıt veren Başarır, CHP içerisindeki meşru iradenin örgüt olduğunu vurguladı:

"Parti ikiye nasıl bölünür? İki ayrı güç olduğunda bölünür. Burada tek güç var; biz varız. Bölünecek hiçbir şey yok. Muradımız partimizle, evimizle, yuvamızla, altı okla ve örgütlerimizle birlikte seçime girmektir."

Başarır, sözlerini şöyle tamamladı:

"'Devleti ve sarayı arkama aldım, partiyi size vermem' anlayışı kabul edilemez. Bu bir kaçış değil, bu bir bölünme değil. Bu ezilenleri, adalet arayanları, tutuklanan sanatçıları, siyasetçileri, belediye başkanlarını ve gençleri kurtarmak için bir birleşme, bütünleşmedir. Biz açlığa, sefalete, 23 bin 550 liraya, kiramızı ödeyemeyecek hale gelmeye, icra mahkemelerine ve salonlarına mahkum değiliz. Atanmış Kemal Kılıçdaroğlu'na da Tayyip Erdoğan'a da mahkum değiliz. Bize inanın, bize güvenin, bizimle beraber yürümeye devam edin. Her şey çok güzel olacak."