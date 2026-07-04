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Halk TV Türkiye Ali Mahir Başarır butlana sert çıktı: 11 seçim kaybeden beyefendi geldi koltuğa oturdu

Ali Mahir Başarır butlana sert çıktı: 11 seçim kaybeden beyefendi geldi koltuğa oturdu

Ali Mahir Başarır, Rize Fındıklı’da katıldığı panelde parti içi demokrasi adımlarına vurgu yaparken butlana sert çıktı. Başarır, tüzük değişimi sürecinde gelen mutlak butlan kararını sert eleştirdi. "11 seçim kaybeden beyefendi geldi koltuğa oturdu."

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Rize'nin Fındıklı ilçesinde düzenlenen "Emperyalist Savaşlara ve NATO'ya Hayır" panelinde hem parti içi demokrasiye ilişkin önerilerini sıraladı hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönüşünü eleştirdi.

Başarır, seçim kaybeden genel başkanların görevi bırakması gerektiğini savunarak, "11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu" dedi.

ALİ MAHİR BAŞARIR BUTLANA SERT ÇIKTI

Fındıklı Belediyesi tarafından düzenlenen panele, Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Cervatoğlu'nun moderatörlüğünde CHP'li Ali Mahir Başarır'ın yanı sıra Eğitim Sen Rize Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Osman Kaya ile EMEP Artvin İl Başkanı Ümit Kanlıoğlu da katıldı.

Cumhuriyet'ten Cemil Ciğerim'in haberine göre, Hayati Aykut Parkı'nda gerçekleştirilen panelde konuşan Başarır, parti içinde demokratik işleyişin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek butlana sert çıktı.

Ali Mahir Başarır butlana sert çıktı: 11 seçim kaybeden beyefendi geldi koltuğa oturdu - Resim : 1

Seçim kaybeden genel başkanların görevlerini bırakmasının parti kültürünün bir parçası olması gerektiğini ifade eden Başarır, milletvekilliğinde dönem sınırı uygulanmasını da savundu.

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Başarır, Cumhurbaşkanı adayının tüm üyelerin katılımıyla belirlenmesi gerektiğini söyledi.

"11 SEÇİM KAYBEDEN BEYEFENDİ GELDİ KOLTUĞA OTURDU"

Tüzük değişikliği sürecinde alınan kararları hatırlatan Başarır, mutlak butlan tartışmalarına göndermede bulunarak, "Cumhurbaşkanı adayımızı 2 milyon üyenin oyuyla seçmemiz gerekiyor. Bu kararları alırken, tüzüğe bunları koyarken 11 seçim kaybeden bir beyefendi geldi ve koltuğa oturdu. Ama şimdi tekrar bunların hepsini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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