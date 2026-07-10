CHP'den Karatepe Cezaevi'ne ziyaret: Komedyen Deniz Göktaş'tan mesaj var

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş'ı ziyaret ederek durumuna ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Ziyaretin ardından değerlendirmeler yapan Gökçen, Deniz Göktaş'ın moralinin yüksek olduğunu belirterek, "Kendisinin morali çok yüksek ve herkese çok selamları var" ifadelerini kullandı.

"ŞAKALARA GÜLEN MİLYONLARA MESAJ VERİLİYOR"

Deniz Göktaş'ın gözaltına alınma sürecini ve basına yansıyan detayları değerlendiren Gökçen, yaşananların topluma yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığına dikkat çekti. Göktaş hakkında yapılan haberler, sosyal medyada hedef gösterilmesi, gözaltına alınması, ters kelepçe uygulanması ve gözaltı görüntülerinin servis edilmesinin yalnızca Göktaş'a değil, "o şakalara gülen milyonlara da mesaj vermek amacı taşıdığını" belirten Gökçen, "Artık ifade özgürlüğümüzü kullanmak yerine kenara çekilip susacak mıyız, yoksa bizler de ifade özgürlüğümüzü kullanarak cesaretin yayılmasına vesile mi olacağız?" diye sordu.

"HİÇBİR KOMEDYEN TUTUKLANMAMALIDIR"

Yaşanan hukuki süreci temel hak ve özgürlükler ekseninde eleştiren Gökçen, Deniz Göktaş'ın tutuklanmasının ifade özgürlüğü açısından değerlendirilmesi gerektiğini belirten Gökçen, "Deniz Göktaş serbest bırakılmalıdır. Şakaları nedeniyle hiçbir komedyen tutuklanmamalıdır. Hiçbir genç, düşüncelerinden dolayı hedef gösterilmemelidir. Ters kelepçe suçtur ve bu suçu işleyenler er ya da geç yargı önüne çıkarılacaktır" ifadelerini kullandı.