Giray Altınok'tan komedyen Deniz Göktaş'a destek

Harbiye'de sahnelediği "Ölü Deniz" adlı stand-up gösterisini YouTube'a yükledikten sonra bazı şakaları nedeniyle hedef gösterilen ve yurt dışı dönüşü tutuklanarak cezaevine gönderilen komedyen Deniz Göktaş'a sanat dünyasından destek geldi.

Ünlü oyuncu ve senarist Giray Altınok, meslektaşına yönelik tutuklama kararına tepkisini sosyal medya hesabı üzerinden gösterdi. Altınok, X hesabındaki kapak fotoğrafını, Deniz Göktaş'ın gösterisinin afişiyle değiştirdi.

NE OLMUŞTU

Komedyen Deniz Göktaş'ın 24 Haziran tarihinde kişisel YouTube kanalına yüklediği stand-up videosu, kısa sürede büyük bir etkileşim alarak 12 milyon kez izlenmişti. Gösterinin içinden alınan bazı kesitlerin sosyal medyada yayılmasının ardından hedef gösterilen Göktaş, yurt dışı tatili dönüşünde 2 Temmuz günü gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen komedyen, aynı gün "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.