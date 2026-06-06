Cezaevinden yönetilen kurşunlama çetesi çökertildi: 7 tutuklama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde iş yeri, araç ve evlere yönelik çeşitli tarihlerde silahlı saldırılar düzenleyen organize suç örgütü çökertildi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli genelinde art arda meydana gelen kurşunlama olaylarının faillerini yakalamak amacıyla bir soruşturma başlattı. Emniyet güçlerinin çalışmaları sonucunda, silahlı saldırıların organize bir suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgütün elebaşılığını halihazırda cezaevinde bulunan A.Ö.'nün yaptığı ve saldırıların onun talimatlarıyla düzenlendiği ortaya çıkarıldı.

EŞ ZAMANLI BASKINLARDA ÇEK VE SENETLER ELE GEÇİRİLDİ

Elde edilen deliller ve yapılan teknik takiplerin ardından, 2 Haziran 2026 tarihinde harekete geçen emniyet güçleri, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 şüpheli, yapılan baskınlarda kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda ise yasa dışı faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

ŞÜPHELİLER HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyet yetkilileri, bölgedeki huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi. (DHA)