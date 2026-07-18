Cezaevi naklinde kanlı pusu! Tutuklu araçtan inerken öldürüldü

Kahramanmaraş'ta cezaevi nakli sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırı, bir tutuklunun hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Tutuklu olarak bulunduğu ceza infaz kurumundan Türkoğlu Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'na sevk edilen 49 yaşındaki Ahmet Eker, cezaevi aracından indirildiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, dün akşam saatlerinde Türkoğlu ilçesindeki Açık Cezaevi İnfaz Kurumu önünde meydana geldi. Nakil işlemleri devam ederken araçtan indirilen Ahmet Eker'e, çevrede bulunan saldırgan tarafından tabancayla peş peşe ateş açıldı. Kurşunların isabet ettiği Eker ağır yaralanırken, saldırgan olay yerinden hızla kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ahmet Eker, ambulansla Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Eker, hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saldırganın kaçış güzergâhını belirlemek için çalışma başlattı. Güvenlik kameraları ve elde edilen deliller doğrultusunda kimliği belirsiz şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon sürdürülürken, saldırının nedeni ve olayın tüm ayrıntıları yürütülen soruşturma kapsamında araştırılıyor. (DHA)