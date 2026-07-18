Nişan gecesi kana bulandı! Eniştesini herkesin gözü önünde öldürdü

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen bir nişan merasimi, gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla faciaya dönüştü. Yakınlarının nişanına katılmak için düğün salonuna gelen A.Ö. ile kız kardeşinin eşi Doğan Dağcı, salonun girişinde karşı karşıya geldi.

İddiaya göre aralarında daha önceden devam eden husumet bulunan iki akraba arasında kısa sürede büyüyen sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine A.Ö., otomobiline yönelerek burada bulunan tabancayı aldı ve Doğan Dağcı'ya peş peşe ateş etti. Silah sesleri üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

YARALI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Doğan Dağcı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli A.Ö.'nün yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, silahlı saldırının yaşandığı ana ilişkin delilleri toplarken, cinayetin taraflar arasında daha önceden bulunan husumetten kaynaklandığı değerlendiriliyor. Soruşturma sürüyor. (DHA)