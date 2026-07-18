Ayrılığı kabullenemeyen erkek olay çıkardı! Binaya tırmandı, yumrukladı, küfür etti...

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde gece yarısı yaşanan olay, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. İddiaya göre alkollü olan 37 yaşındaki Lütfü Evrem A., yaklaşık altı ay önce yollarını ayırdığı eski sevgilisi Buşra A.'nın yaşadığı Firuzağa Mahallesi'ndeki apartmanın önüne geldi. Binanın yan cephesindeki duvara tırmanan şüpheli, birinci kattaki dairenin penceresine ulaşarak yüksek sesle bağırmaya başladı.

Pencereye yumruk atan Lütfü Evrem A.'nın, eski kız arkadaşına yönelik "İhanet ettin", "Beni aldattın" şeklinde sözler sarf ettiği, bununla da yetinmeyerek tehdit ve hakaretlerde bulunduğu öne sürüldü. Olay sırasında sokaktan geçen vatandaşlara da küfür ettiği iddia edilen şüpheli, çevrede büyük rahatsızlık oluşturdu.

MAHALLE SAKİNLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Gece saat 00.30 sıralarında yaşanan olay üzerine vatandaşların ihbarıyla Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği polisleri bölgeye sevk edildi. İlk olarak apartman önünde toplanan kalabalığı güvenlik amacıyla uzaklaştıran ekipler, ardından duvar üzerinde bulunan şüpheliyi sakinleştirerek aşağı inmeye ikna etti. Mahalle sakinlerinin ise "İndirin şunu aşağı" ve "Bir saattir bu adamın şovunu dinliyoruz" diyerek yaşananlara tepki gösterdiği öğrenildi.

PARA CEZASI YAZILDI

Polis tarafından gözaltına alınan Lütfü Evrem A. hakkında, çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu kapsamında 1.764 lira idari para cezası uygulandı. Daha sonra hem şüpheli hem de mağdur kadın işlemler için Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü.

AYRILIĞI KABULLENEMEDİ

Emniyette ifade veren Buşra A., eski erkek arkadaşının ayrılığı kabullenemediğini, uzun süredir kendisini rahatsız ettiğini, tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu belirterek şikâyetçi oldu. Kadının daha önce eski sevgilisi hakkında uzaklaştırma ve koruma tedbiri talebinde bulunduğunu ifade ettiği, ancak yapılan incelemede bu yönde alınmış bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.

DÖRT AYRI SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Şikâyet üzerine Lütfü Evrem A. hakkında "tehdit" ve "hakaret" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şüphelinin emniyet kayıtlarında daha önceden 4 ayrı suç kaydı bulunduğu bilgisine de ulaşıldı.

Öte yandan yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin apartmanın yanındaki duvara tırmanarak birinci kattaki pencereye vurduğu, eski sevgilisine bağırdığı, çevredekilere küfür ettiği ve polis ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu kendisini ikna ederek aşağı indirip gözaltına aldığı anlar yer aldı. (DHA)