Cesetleri kıyaya vuran çocukların babası konuştu! Küçük kardeşin kahreden paylaşımı ortaya çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Muhammed Ali (24), Gülşah (17) ve Belinay Sakar’ın (15) cansız bedenlerinin birer saat arayla kıyıya vurmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Çocuklarıyla iki yılı aşkın süredir görüşemediğini belirten baba Murat Sakar, sessizliğini bozdu. Olayın ardından Belinay’ın kısa süre önce yaptığı ve "Güz Geliyor (göremeyecek olmam ne acı)" ifadeleriyle başlayan paylaşım da ortaya çıktı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde üç kardeşin cansız bedenlerinin birer saat arayla kıyıya vurmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Güvenlik kameralarındaki son görüntüler, evde bırakılan telefonlar ve bulunan not defteri olayla ilgili soru işaretlerini artırdı.

Hayatını kaybedenlerin Muhammed Ali Sakar (24), Gülşah Sakar (17) ve Belinay Sakar (15) olduğu belirlendi. Polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, kardeşlerin ölümüyle ilgili kapsamlı inceleme başlattı.

KARDEŞLER EVDEN BİRLİKTE ÇIKTI

Güvenlik kamerası kayıtlarında üç kardeşin saat 03.50 sıralarında Darıca Cami Mahallesi’ndeki evlerinden birlikte çıktıkları görüldü. Başından ayağına kadar siyah giyinen kardeşler, Şehit Cevher Dudayev Parkı yönüne yürüdü.

Kardeşlerin zaman zaman kol kola, zaman zaman da yan yana ilerledikleri belirlendi. Saat 04.00 sıralarında falezlerin bulunduğu bölgeye yöneldikleri tespit edildi.

50 METRELİK BÖLÜM KAMERALARIN DIŞINDA

Kardeşlerin ilerlediği noktadan sonraki yaklaşık 50 metrelik alanın güvenlik kameralarının görüş açısı dışında kaldığı belirlendi. Üç kardeşin denize nereden ve nasıl girdiğini gösteren herhangi bir görüntüye ulaşılamadı.

Kardeşlerin kameralarda son görüldükleri yer ile cansız bedenlerinin bulunduğu bölge arasında yaklaşık 20-30 metre mesafe bulunduğu kaydedildi.

KAYIP KARDEŞE SAĞ ULAŞILDI

Olayın ardından “kayıp” olarak aranan diğer kardeş Bilgenur S.’ye bir gün sonra sağ olarak ulaşıldı. Bilgenur S.’nin ifadesinin olayın aydınlatılmasını sağlayacağı düşünülse de soru işaretleri giderilemedi.

Genç kadın, annesinin yeniden evlenmesinin gündeme gelmesi üzerine kardeşlerinin evden ayrılmayı konuştuklarını söyledi. Son dönemde annesine daha ılımlı yaklaştığını, bu nedenle diğer kardeşlerinin kendisine mesafeli davrandığını anlattı. Olay gecesi kardeşlerinin kendisini yanlarına almadığını da belirtti.

Bilgenur S., annesinin erkek arkadaşlarının eve gelmesine kızdığını söylediğini ve odasının kapısını sürekli kilitli tuttuğunu da ileri sürdü.

BELİNAY’IN SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Hayatını kaybeden 15 yaşındaki Belinay Sakar’ın olaydan kısa süre önce kitap odaklı bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşım da incelemeye alındı. Belinay’ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Güz Geliyor (göremeyecek olmam ne acı)

Güz geliyor

Soluyor düşlerim

Bir vedaya hazırlıyor bu rüzgarlar beni

Adım adım, sürükleyerek, kendinden son derece emin

Güz geliyor

Geçiyor vaktim

Yalnızca bu uğultular anlıyor beni

Bağırmadan, hissederek, ne olup bittiğini gözleyen."

İKİ KARDEŞİN TELEFONU EVDE BULUNDU

Soruşturmada Gülşah ve Belinay Sakar’ın cep telefonlarını yanlarına almadan evden çıktıkları belirlendi. Cihazların evde bırakılması, diğer bulgularla birlikte incelemeye alındı.

Telefonların imaj alma işlemlerinin tamamlandığı, ekiplerin dijital incelemelerinin ise sürdüğü öğrenildi.

DEFTERDE 10 YIL ÖNCE BOĞULAN KARDEŞLERİNE İLİŞKİN NOTLAR

Evde yapılan aramada kardeşlerden birine ait olduğu değerlendirilen bir not defteri bulundu. Defterde, ailenin 10 yıl önce boğularak hayatını kaybeden çocuğu Tansu’ya ilişkin yazıların yer aldığı belirtildi.

Notlar arasında “Seni bizden deniz aldı”, “Seni çok özlüyoruz” ifadelerinin bulunduğu aktarıldı. Defterde ayrıca kardeşlerin yaşadıkları sorunlar ve geleceğe yönelik kaygılarıyla ilgili yazılar olduğu kaydedildi.

BABA: İKİ YILI AŞKIN SÜREDİR GÖRÜŞEMİYORDUM

Çocukların babası Murat Sakar da bir televizyon kanalının yayınına telefonla katıldı. Aynı zamanda dayısının kızı olan eski eşiyle üç yıldır görüşmediğini söyleyen Sakar, çocuklarının ölümünü geç öğrendiğini belirtti.

Sakar, "Cuma günü sabah 04.00'de bana haber verildi. Ondan önce hiç kimse bana haber vermedi, bilmiyordum. Baba olarak bana bu söylenmedi." diye konuştu.

Çocuklarıyla iki yılı aşkın süredir görüşemediğini anlatan Sakar, "Ben arıyordum ancak telefonumu açmıyorlardı, engellemişler. Harçlıklarını, nafakalarını gönderiyordum. Ondan önce gidip geliyordum. Sebebini bilemiyorum." şeklinde konuştu.

"BIÇAĞI ŞAH DAMARIMA DAYADI"

NTV'nin haberine göre; Murat Sakar, "Eski eşinizin psikolojik sorunları var mıydı?" sorusuna çeşitli iddialarda bulunarak şu yanıtı verdi:

"Vardı. Ben hatta ona da söyledim. 'Tedavi sürecine gidelim' dedim, kabul etmedi. 'Ben deli değilim, siz delisiniz' dedi. Yani kesti attı. Bir şey söylediğin zaman birden bağırarak saldırıyordu. Bir kere mutfakta bıçakla bana saldırdı. Uzanmıştım, mutfakta televizyon vardı. Bıçağı şah damarıma dayadı. Konuşuyorduk. En ufak bir şeyde sinirleniyordu, agresifti. Kars'ta durmak istemiyordu. 'Büyükşehire gidelim, İstanbul'a gidelim' vs. Burada durmak istemedi. En sonunda başardı. Çocuklarımı oraya götürdü. Kars'ta durmama nedenini bilemiyorum. Ben de onu çok merak ettim fakat bilemiyorum."

Eski eşinin sık sık ev ve telefon hattı değiştirdiğini öne süren Sakar, "İlk Darıca'ya taşındık. Orada birinci evden sonra bir eve yine geçti, oradan da çıkmış, başka yere. Ondan sonra başka yere. Zaten 3-4 tane hat da değiştirmiş. Benim 1996'dan bu yana hattım aynı." dedi.