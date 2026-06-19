Cengiz Holding madeni aldı, ikramiyeler yarıya düştü

Cengiz Holding, Kanadalı First Quantum Minerals şirketinden 340 milyon dolara satın aldığı Rize'deki Çayeli Bakır İşletmeleri'nde örgütlü Türkiye Maden İşçileri Sendikası ile işçilerin maaş ve sosyal haklarını yeniden düzenleyen 3 yıllık bir toplu iş sözleşmesi imzaladı. Yakın zamanda Erzincan İliç'te 9 işçinin hayatını kaybettiği Çöpler Altın Madeni'nin yüzde 80 hissesini de 1,5 milyar dolara bünyesine katan holding, devir işleminin ardından Çayeli'nde yönetimi değiştirerek Genel Müdür Murat Güreşçi'nin yerine Ali Can'ı atadı.

SENDİKA İLE ANLAŞTI

Bugüne kadar faaliyet gösterdiği enerji ve inşaat gibi sektörlerdeki iş yerlerinde sendikal bir örgütlenme bulunmayan Cengiz Holding'in, sendika ve işçilerin onayıyla imzaladığı yeni sözleşme bazı hak kayıplarını ve yeni zam oranlarını içeriyor. Varılan anlaşmaya göre; işçilere önümüzdeki üç yıl boyunca ocak aylarında enflasyon (TÜFE) artı 2 puan, temmuz aylarında ise enflasyon oranında zam yapılacak. Ancak daha önce yılda 4 kez ödenen ikramiye sayısı 2'ye düşürülürken, her yıl işçilere yan hak olarak verilen tam altın uygulamasına da tamamen son verildi. (ANKA)