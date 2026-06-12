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Halk TV Ekonomi Maden sektörü bunu konuşuyor: Başkana dolandırıcılıktan hapis

Maden sektörü bunu konuşuyor: Başkana dolandırıcılıktan hapis

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekiç'in nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı,

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Maden sektörü bunu konuşuyor: Başkana dolandırıcılıktan hapis

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Metin Çekiç'in hapis cezasına çarpıtıldığı öğrenildi.

Haberi Gazeteci Olcay Aydilek duyurdu:

"Madencilik sektöründe bu karar konuşuluyor! İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Metin Çekiç'in, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22 Mayıs'ta, "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı."

30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkanlığa Metin Çekiç seçilmişti.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Maden Hapis
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