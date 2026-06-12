Maden sektörü bunu konuşuyor: Başkana dolandırıcılıktan hapis
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Metin Çekiç'in nitelikli dolandırıcılık suçundan hapis cezası aldığı ortaya çıktı,
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İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Metin Çekiç'in hapis cezasına çarpıtıldığı öğrenildi.
Haberi Gazeteci Olcay Aydilek duyurdu:
"Madencilik sektöründe bu karar konuşuluyor! İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Metin Çekiç'in, Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 22 Mayıs'ta, "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıktı."
30 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda başkanlığa Metin Çekiç seçilmişti.
Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi