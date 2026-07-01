Cemil Tugay planını açıkladı: AKP'ye geçeceği iddiasını yanıtladı

CHP'den istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdürme kararı alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son günlerde gündeme gelen AKP'ye geçeceği iddialarına yanıt verdi. Böyle bir düşüncesinin olmadığını söyleyen Tugay, İzmir halkının kendisine verdiği oylara saygı duyarak bağımsız şekilde görevine devam edeceğini ifade etti. Yeni parti ihtimalini de değerlendiren Tugay "Sürecin nereye gideceğine bakıyorum" dedi.

AKP'YE GEÇECEĞİ İDDİASINI YANITLADI

Egeli Gazete'den Elanur Sarıkaya'nın haberine göre Tugay, AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Böyle bir düşüncem yok. İzmirlilerin oyları bana emanet. Onlara saygımı koruyarak yoluma devam edeceğim. Kesinlikle böyle bir durum yok." dedi.

Hakkındaki iddiaları takip ettiğini söyleyen Tugay, "Ben de duydum, arkadaşlarımız söyledi. Sosyal medyada yazmışlar, birileri de televizyonda konuşmuş ama kesin bir dille söylüyorum; bunların hiçbiri gerçek değil." ifadelerini kullandı.

AKP'nin İzmir'deki yöneticileriyle temas kurduğu iddialarını da reddeden Tugay, "Benim böyle bir talebim asla olmadı. Bu yönde hiçbir şekilde hiç kimseyle görüşme yapmadık. Siyasi olarak daha önce verdiğim kararların devamında olduğu gibi bağımsız olarak yoluma devam ediyorum." diye konuştu.

CEMİL TUGAY PLANINI AÇIKLADI

CHP'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Tugay, önceliğinin belediye başkanlığı görevini sürdürmek olduğunu söyledi.

Yeni bir partiye katılacağı yönündeki beklentilere de değinen Tugay, "Şu anda yeni bir parti kurulmuş değil. Ben CHP seçmeninin ve onların iradesine bakıyorum. En sağlıklı şekilde devam etmek için sürecin nereye gideceğine bakıyorum. Yeni bir parti yokken bununla ilgili konuşmak da doğru değil." ifadelerini kullandı.

Tugay, açıklamasının sonunda ise İzmir halkının kendisine duyduğu güveni boşa çıkarmayacağını vurgulayarak, "Bize güvenip oy veren insanlar var. Bu güveni sarsmadan görevimi en iyi şekilde yaparak bağımsız olarak devam edeceğim." dedi.