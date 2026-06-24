Cemil Tugay istifa sonrası rotasını açıkladı: Özgür Özel’le hareket edeceğim

CHP'de yaşanan mutlak butlan krizinin ardından tepki olarak partisinden istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamalarda bulundu. Tugay, görevine bağımsız olarak devam edeceğini, CHP lideri Özgür Özel'in kuracağı yeni parti dışında başka bir partiye katılma ihtimalinin olmadığını ifade etti.

Hakkında çıkan "yeni bir siyasi arayış içinde olduğu" yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Başkan Cemil Tugay, ayrılık kararının tamamen ilkesel olduğunu vurguladı. Medyascope'a konuşan Tugay, şu ifadeleri kullandı:

“Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Ya da Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil.”

"KURACAKLARI PARTİDE YER ALACAĞIM"

Şu an için görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirten Tugay, bu durumun geçici olduğunu ve adresinin Özgür Özel'in yanı olacağını ifade etti.

Siyasi haritasını Özgür Özel ve ekibiyle birlikte çizdiğini belirten Başkan Tugay, "Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil" dedi.

Cemil Tugay şöyle konuştu:

“Butlan gidince CHP’ye döneceğim. Özel grubuyla hareket edeceğim ve kuracakları partide yer alacağım. Türkiye’de yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç olduğu kesin. Biz beraber yola çıktık. Bu kadar yıl beraber çalışıyoruz.

Benim kesinlikle Özgür Özel dışında bir grupla hareket etmem söz konusu değil. Özel ve arkadaşlarının kuracağı parti dışında başka bir partiye gitmem asla söz konusu değil. Bunu daha önce de defalarca söyledim. Benim partiden istifam mutlak butlan yönetimini yanlış bulmam ve mutlak butlan yönetiminin aldığı kararlardır.”