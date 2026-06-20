Cemil Tugay istifasının perde arkasını anlattı: Kılıçdaroğlu ile görüşmedim, AKP'ye geçmem mümkün değil

Butlan kararının ardından CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kararının perde arkasını anlattı. Tugay, istifa etmeden önce CHP lideri Özgür Özel ile görüştüğünü, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmediğini belirtti. AKP'ye geçmesinin söz konusu bile olmadığını ifade eden Tugay, Kılıçdaroğlu'na kurultay çağrısı yaptı.

CHP'de mahkeme kararıyla yönetimin değişmesi ve ardından gelen ihraç ile görevden alma dalgasına tepki göstererek istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklamalarda bulundu. Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Tugay, mevcut yönetimin samimi olmadığını ve partiyi bir oyalama süreci içine soktuğunu belirtti.

İstifa kararı almadan önce CHP lideri Özgür Özel ile görüştüğünü açıklayan Tugay, "İstifa öncesi Özgür Özel beyle düşüncemi paylaştım. Özgür Bey, kendi adına ‘biraz bekleyelim’ gibi bir düşünce ortaya koydu ancak benim CHP’den istifa etmeme de itirazı olmadı” dedi.

Tugay, mahkeme kararıyla yeniden genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu ile ise istifa süreciyle ilgili hiçbir görüşme gerçekleştirmediğini belirtti.

"KURULTAYA GİDİLMELİ"

Partinin gidişatından duyduğu endişeyi dile getiren Tugay, bir kurultay delegesi olarak imza verdiğini hatırlatarak Kemal Kılıçdaroğlu’na acil çağrıda bulundu:

"CHP’yi daha kötü durumlara düşürmemek için hemen, derhal olağanüstü kurultay karar almaları lazım. Bu partiden ihraçları, görevden almaları kafalarına göre atamaları durdurmaları lazım. Söylemleri de gerçekten çok kötü. ‘Arınma’ tabiriyle herkesi şaibe altında bırakan ifadeleri de gerçekten partiyi, partilileri yaralıyor. Buna da dikkat etmesi lazım.”

"AKP'YE GEÇMEM MÜMKÜN DEĞİL"

İstifasının ardından kulislerde yayılan "AKP’ye geçecek" iddialarına da sert ve net bir dille yanıt veren Cemil Tugay, bu tartışmalara şu sözlerle son noktayı koydu:

"Mümkün değil. Ben, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak böyle bir şeyi asla yapamam. Kendi koltuğumuzu korumak pahasına yanlış bir şeyi onaylayıp parçası olamayız. CHP’den istifa ettim ama dünya görüşümde, siyasete bakış açımda hiçbir değişiklik yok."