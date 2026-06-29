"Yeni partiye geleceğim" demişti: Özgür Özel'den Cemil Tugay açıklaması

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün irtibat ofisini ziyaret etti.

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın programa katılmamasına ilişkin konuşan Özel, "Bugün Cemil Beyin buraya gelmesini zaten beklemeyiz. Partiden istifa etti. O diyor ki dönünce ya da yeni parti kurunca oraya geleceğim. Düşüncesine saygılıyım." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN CEMİL TUGAY AÇIKLAMASI

Çağatay Güç'ün irtibat ofisine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan CHP Lideri Özgür Özel, Cemil Tugay'ın programa katılmamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Cemil beyle bir sorunumuz yok. Cumhuriyet Halk Partisi'deyiz biz. Bugün Cemil Beyin buraya gelmesini zaten beklemeyiz. Partiden istifa etti. O diyor ki dönünce ya da yeni parti kurunca oraya geleceğim. Düşüncesine saygılıyım ama diğer başkanlarımızdan şimdilik böyle bir şey beklemiyorum."

CEMİL TUGAY "YENİ PARTİ KURULACAK VE BEN ORADA OLACAĞIM" DEMİŞTİ

Butlan yönetiminin görevden alma kararlarının ardından CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım" demişti.

NEFES Gazetesi'nden Deniz Zeyrek'e konuşan Tugay, istifa kararının arkasında olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Özgür Özel CHP’nin başına yeniden dönene kadar istifa kararım kesindir. Bundan sonra artık Özgür Özel ve kurmaylarının vereceği siyasi kararları takip ediyorum. Yeni parti kurulacak ve ben orada olacağım”