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Halk TV Türkiye Çekmeköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR bariyere çarptı

Çekmeköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR bariyere çarptı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, seyir halindeki TIR, bariyere çarptı.

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Çekmeköy'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda TIR bariyere çarptı
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İstanbul'un Çekmeköy ilçesi güzergahında Kuzey Marmara Otoyolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yol kazaya neden oldu.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde olan TIR'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan 31 AGJ 102 plakalı TIR, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

KAZADA ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde kazada ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bugün yoğun yağış nedeniyle İstanbul'un birçok noktasında kaza meydana geldi. Kazalar sonrası yaralananların olduğu bildirilse de yaşamını yitiren yolcu bilgisi kayıtlara geçmedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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