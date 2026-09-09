Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada

Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda sarp kayalıklar arasına gizlenen akbaba ailesi dron kamerasıyla görüntülendi. Zengin yaban hayatına ev sahipliği yapan kanyondaki görüntüler, yırtıcı kuşların zorlu yaşam mücadelesini bir kez daha kanıtladı.

Artvin Ardanuç sınırlarındaki Cehennem Deresi Kanyonu yaban hayatı gözlemcilerinin dikkat çeken bir kaydına sahne oldu. Gökyüzünü tarayan kameralar, metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda yaşayan yırtıcı akbaba ailesini tespit etti.

SARP COĞRAFYADA ZORLU NÖBET

Dik uçurumları ve el değmemiş doğasıyla tanınan kanyonda çok sayıda kuş türü barınıyor. Bölgedeki rutin gözlemler sırasında sarp kayalıkların arasına gizlenmiş güvenli bir yuvada yetişkin bir akbaba ve yavruları fark edildi.

Dron ile kaydedilen görüntülerde anne kuşun yavrusunu özenle beslediği anlar yer aldı.

KANYONUN DOĞAL NÖBETÇİLERİ

Besleme işlemini bitiren yetişkin akbaba, bir süre sonra yuvanın en uç kenarına geçerek çevreyi gözetlemeye başladı.

Yırtıcı kuşun olası tehditlere karşı sergilediği korumacı refleks havadan saniye saniye kaydedildi.

(DHA)