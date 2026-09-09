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Halk TV Türkiye Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada

Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada

Artvin Ardanuç'taki Cehennem Deresi Kanyonu'nda sarp kayalıklara yuva kuran akbaba ailesi havadan görüntülendi. Anne kuşun yavrusunu özenle besleyip uçurumun kenarında nöbet tuttuğu anlar, kanyondaki zorlu yaşamı belgeledi.

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Artvin'in Ardanuç ilçesindeki Cehennem Deresi Kanyonu'nda sarp kayalıklar arasına gizlenen akbaba ailesi dron kamerasıyla görüntülendi. Zengin yaban hayatına ev sahipliği yapan kanyondaki görüntüler, yırtıcı kuşların zorlu yaşam mücadelesini bir kez daha kanıtladı.

Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada - Resim : 1

Artvin Ardanuç sınırlarındaki Cehennem Deresi Kanyonu yaban hayatı gözlemcilerinin dikkat çeken bir kaydına sahne oldu. Gökyüzünü tarayan kameralar, metrelerce yükseklikteki dik yamaçlarda yaşayan yırtıcı akbaba ailesini tespit etti.

Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada - Resim : 2

SARP COĞRAFYADA ZORLU NÖBET

Dik uçurumları ve el değmemiş doğasıyla tanınan kanyonda çok sayıda kuş türü barınıyor. Bölgedeki rutin gözlemler sırasında sarp kayalıkların arasına gizlenmiş güvenli bir yuvada yetişkin bir akbaba ve yavruları fark edildi.

Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada - Resim : 3

Dron ile kaydedilen görüntülerde anne kuşun yavrusunu özenle beslediği anlar yer aldı.

Cehennem'in kıyısında, uçurumda yaşıyorlar: Anne akbabanın yavrusunu beslediği anlar kamerada - Resim : 4

KANYONUN DOĞAL NÖBETÇİLERİ

Besleme işlemini bitiren yetişkin akbaba, bir süre sonra yuvanın en uç kenarına geçerek çevreyi gözetlemeye başladı.

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Yırtıcı kuşun olası tehditlere karşı sergilediği korumacı refleks havadan saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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